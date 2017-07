"Sommerfrische" in der Vita Classica

Von 31. Juli bis 9. September 2017 lädt die Vita Classica Bad Krozingen zur „Sommerfrische“ in die weitläufige mediterrane Außenanlage rund um das Säulen-Außenbecken und zu einem speziellen Sommer-Kursprogramm ein. In der Therme und im Saunaparadies erwarten die Gäste außerdem viele Specials.



Unterschiedliche Aktivprogramme, an denen die Gäste nach Lust und Laune teilnehmen können, sorgen für Urlaubsstimmung. Montags bis freitags um 10.45 Uhr, 11.15 Uhr, 11.45 Uhr und 18.00 Uhr sowie samstags um 13.15 Uhr, 13.45 Uhr und 14.15 Uhr finden kostenlose Schnupperkurse im Mineral-Thermalwasser statt. Diese bestehen meist aus einem Mix von Kräftigungsübungen und Herz-Kreislauf-Training. Wer es ruhiger mag, kann auch einfach unter den zahlreichen Palmen Entspannung finden.



Ein 3-wöchiger AquaCycling Kurs wird ab 31. Juli oder 21. August angeboten. Dieser beinhaltet sechs Einheiten, zweimal pro Woche, AquaCycling inklusive Eintritt Therme und kostet € 99,-.



In der Vita Classica-Therme und im Saunaparadies profitieren die Besucher von attraktiven Sommer-Angeboten.



Weitere Informationen und Anmeldung im Wohlfühlhaus der Vita Classica, Tel. 07633 4008–160 oder unter www.vita-classica.de

