Im Gemeindewald Bad Krozingen – Biengen hat die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen gemeinsam mit Revierförster Johannes Wiesler und weiteren Waldbegeisterten für die Käppelehütte und den Käppeledobel ein Konzept entwickelt. Entstanden ist ein Waldbadepfad, der den Wald in all seinen Facetten dem Menschen näher bringen soll.



Ein Spaziergang im Wald fühlt sich an, wie ein kleiner Urlaub, der körperliche und geistige Erholung bietet. „Shinrin Yoku“ kommt aus Japan und lautet übersetzt etwa „Baden in Waldluft“, in Deutschland wird es schlicht „Waldbaden“ genannt. Dabei wird nicht tatsächlich gebadet, sondern es wird in die Natur des Waldes eingetaucht. Ziel ist es durch das bewusste Eintreten und Begehen des Waldes alle Sinne wie Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken zu wecken und die Wahrnehmung zu intensivieren.



In Japan wird „Shinrin Yoku“ bereits seit vier Jahrzehnten zum Erhalt und der Förderung von Gesundheit angewandt. Bereits nach einem 15-minütigen Spaziergang im Wald normalisiert sich unser Herzschlag, sinkt der Blutdruck, die Lungen weiten sich wodurch wir besser durchatmen können.



Die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen bietet gemeinsam mit den Führerinnen Miriam Baldes (Naturcoach, ZPP zertifizierte Kursleiterin für Waldbaden (DAWG), Dipl. Sozialpädagogin), Andrea Kenk (systemische Beraterin/Naturcoach und Waldpädagogin) und Veronika Sumser (Wanderführerin, zertifizierte BANU Natur- und Landschaftsführerin) sowie Johannes Wiesler (Revierförster Gemeindewald Bollschweil – St. Ulrich) Führungen durch den Waldbadepfad im Käppeledobel Bollschweil - St. Ulrich an.



Mit Miriam Baldes und Andrea Kenk wird vollständig in die Waldatmosphäre eingetaucht. Gestartet wird mit einem Input und Austausch über gesundheitsfördernde Aspekte des Waldes und der Natur. Meditatives Gehen und naturbezogene Achtsamkeitsübungen führen weiter in das Waldgebiet. Einige Atemübungen mit Qigong öffnen die Atmung/Lunge, weiter werden fünf Sinnesübungen durchgeführt sowie „Solozeit“ an einem Baum oder auf einer Waldliege verbracht. Am Ende werden Erfahrungen ausgetauscht und ein Jahresgetränk aus der Natur genossen.



Bei der Erlebnisreichen Wanderung mit Veronika Sumser geht es darum in Bewegung zu kommen und alle Sinne bewusst zu aktivieren. Sie werden angeleitet sich mit der wohltuenden Kraft des Waldes einzulassen und zur Ruhe zu kommen. Bei einer kleinen Verkostung kann man den Wald genießen und sich bei einer wohltuenden Ruhepause erfrischen. Die Wanderung (Rundwanderung) ist 8 km lang und es sind verschiedene Steigungen zu bezwingen. Für diese Tour sollte man keine körperlichen Einschränkungen haben.



Das Waldbaden mit Johannes Wiesler ermöglicht den informativen Austausch über die Flora und Fauna des Gemeindewaldes Bollschweil - St. Ulrich. Als Revierförster hat Herr Wiesler tagtäglich mit Bäumen und dem Wald im Allgemeinen zu tun. Sein Revier umfasst 1100 Hektar, welches sich auf sechs Gemeinden verteilt. Beim Waldbaden möchte er die Menschen dafür sensibilisieren, wieder ein engeres Verhältnis mit der Natur einzugehen und in die beruhigende Atmosphäre der Natur einzutauchen.



Der Waldbadepfad wird über die Abzweigung Kreisstraße (K4956) Richtung „St. Ulrich“ erreicht. Nach 2,5 km links in den Waldweg „Dachshaldenweg“ (vor Aubach) abbiegen.

Es gibt bei beiden Terminen eine Mitfahrgelegenheit bei vorheriger Anmeldung bei der Tourist-Info Bad Krozingen um 10.30 Uhr.



Am Sonntag, den 21. Februar 2021, von 11.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr findet auf dem Waldbadepfad Waldbaden mit Andrea Kenk statt. Hier wird ein kleines Grill-Buffet mit Brot und Getränken organisiert. Der Preis beträgt 34,00 € pro Person zzgl. Vvk-Gebühr.



Am Freitag, den 29. Januar 2021 sowie 26. März 2021, von 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr, findet auf dem Waldbadepfad das Waldbaden mit Revierförster Johannes Wiesler statt. Hier wird ebenfalls ein kleines Grill-Buffet mit Brot und Getränken organisiert. Der Preis beträgt 34,00 € pro Person zzgl. Vvk-Gebühr.



Am Freitag, den 12. Februar 2021 sowie 12. März 2021, von 12.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr findet die Erlebnisreiche Wanderung zum Waldbadepfad mit Veronika Sumser statt. Hier bringt jeder Gast sein Getränk und Vesper selbst mit. Der Treffpunkt ist die Bushaltestelle Abzweigung St. Ulrich, 79283 Bollschweil. Der Preis beträgt 23,00 € pro Person zzgl. Vvk-Gebühr.



Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information Bad Krozingen,

Tel. +49 7633 4008 - 164 oder unter www.bad-krozingen.info.

