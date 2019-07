Pressemitteilung BoxID: 759937 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Schlager-Gala mit Semino Rossi und Reiner Kirsten

Open Air im Park 2019

Die Fans der Schlager- und Volksmusikszene dürfen sich am Donnerstag, den 25. Juli 2019 ab 20.00 Uhr auf Reiner Kirsten und den berühmten argentinischen Sänger Semino Rossi beim Open Air im Park in Bad Krozingen freuen. Außerdem sind wie auch im vergangenen Jahr die Wieberbuabe mit dabei.



Reiner Kirsten, der charmante Sänger und Moderator aus dem Schwarzwald, feierte 2016 sein 20-jähriges Bühnenjubiläum als Solo-Interpret. Mit seiner musikalischen Familie, der Schwarzwaldfamilie Jäkle, ist er schon von Kindesbeinen an auf Tour. Doch seit vielen Jahren behauptet er nun seinen eigenen festen Platz in der Szene des volkstümlichen Schlagers. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme, seinem umwerfenden Charme und melodiösen Titeln wie „Träumer wie Du“ begeistert er sein Publikum. Viele musikalische Erfolge liegen bereits hinter ihm. Mehrfach erreichte er das Finale des Grand Prix der Volksmusik oder siegte in den Volkstümlichen Hitparaden von ZDF und ORF sowie in der Schlagerparade der Volksmusik in der ARD.



Semino Rossi ist einer der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland und gehört seit über 10 Jahren mit seiner einzigartigen Tenorstimme zu den Top-Stars des deutschen Schlagers. Er kombiniert deutschen Schlager mit internationaler Popmusik und lateinamerikanischem Spirit. Zahlreiche Alben sind bisher erschienen, zuletzt 2017 das Album „Ein Teil von mir“. Das Album landete auf Platz 1 der österreichischen, Platz 2 der Schweizer und Platz 4 der deutschen Album-Charts. Die erste Single „Wir sind im Herzen jung“ ist ein großer Hit und kann als erfolgreichste Semino-Rossi-Single aller Zeiten bezeichnet werden. Wochenlang stand sie auf Platz 1 der deutschen Airplaycharts und bescherte Semino eine TV-Show nach der anderen. Auch die nachfolgende Single „Muy Bien“ startete in den Playlisten durch.



Fünf seiner Alben erreichten bislang Platz 1 in den österreichischen Albumcharts, eins davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet (die meisten mit Platin, Triple-Gold, Doppel-Platin oder gar 5-fach Gold); er erhielt den ECHO, den Amadeus, die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne und so ziemlich jeden anderen Medienpreis im deutschsprachigen Raum und war an die 500 Wochen in den deutschen Charts vertreten.



Mit seinen erfolgreichen Songs wird er für eine einzigartige Atmosphäre im Kurpark Bad Krozingen sorgen.



Auskünfte und Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 sowie online unter www.open-air-im-park.de erhältlich.

