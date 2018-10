Saison-Abschlusskonzert des "Johann-Strauß-Ensembles" im Kurhaus

31.10.18

Kurdirektor Rolf Rubsamen ließ es sich nicht nehmen, das 7-köpfige „Johann-Strauß-Ensemble“ in die wohlverdiente Winterpause zu verabschieden. Von April bis Oktober haben die Musikerinnen und Musikerinnen und Musiker Edina Luczó (2. Geige), Claire Garde (Flöte), Zsolt Németh (Klavier), Markus Lechner (Kontrabass), Alexander Ziemann (Schlagzeug/Percussion), Lorenzo Salva Peralta (Klarinette) unter der Leitung des Kapellmeisters Tibor die zahlreichen Gäste bei den Konzerten erfreut.



Übernachtungsgäste, Tagesgäste aus der gesamten Region sowie Bürgerinnen und Bürger aus Bad Krozingen kamen zum Abschlusskonzert. Nahezu 300 Gäste lauschten Musikstücken von Franz Liszt, Giacomo Rossini, Musical-Stücken aus „My Fair Lady“ von Frederick Loewe sowie „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß. Überraschungsgäste waren Susanne und Joachim Gutsche, die mit Live-Musik vom „Johann-Strauß-Ensemble“ einen argentinischen Tango auf der Bühne auf’s Parkett legten. Drei Zugaben waren erforderlich, um den „Standing Ovations“ der Konzertgäste Genüge zu tun.



Kurdirektor Rubsamen versprach, dass das „Johann-Strauß-Ensemble“ selbstverständlich auch 2019 konzertieren und wieder ein Galakonzert am Pfingstmontag stattfinden wird. In der Wintersaison wird das „Franz-Lehár-Ensemble“ mittwochs- und freitagnachmittag im Kurhaus Bad Krozingen gastieren.



Der musikalischer Leiter Tibor Szüts verabschiedete sich zu einer 3-wöchigen China-Tournee mit einem großen Orchester aus Budapest sowie mit den Worten „Musik ist Medizin und erfreut die Herzen der Gäste“.

