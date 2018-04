Das 23. Bad Krozinger Mozartfest endet mit einem Opernabend am Sonntag, den 6. Mai 2018 um 19.00 Uhr im Kurhaus mit Solisten der Hochschule für Musik Freiburg. Junge Sängerinnen und Sänger, die gerade am Start sind zu ihren Bühnenkarrieren, zeigen ihr ganzes Können.



Im ersten Teil führen Studierende der Gesangsklasse von Professor Dorothea Wirtz unter dem Titel „Ein Mädchen oder Weibchen“ die Besucher mit Papageno durch die Zauberflöte von W. A. Mozart. Den zweiten Teil gestalten mit „Zauberhafte Duette und andere Kostbarkeiten“ von W. A. Mozart, G. F. Händel und C. Saint-Saëns Studierende der Gesangsklasse von Professor Angela Nick. Im dritten Teil „Auf zum Ball!“, begeistern Szenen aus Opern von W. A. Mozart, H. Berlioz und J. Strauß dargestellt von Studierenden der Klasse Szenisches Spiel am Institut für Musiktheater unter der Leitung von Anastasia Vareli, die Gäste des Bad Krozinger Mozartfestes.



Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

