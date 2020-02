Pressemitteilung BoxID: 787636 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Neuer Termin für das Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters im Kurhaus Bad Krozingen

Jos Zegers hält Wort. Nach der unwetterbedingten Absage des Benefizkonzerts des Bundespolizeiorchesters am 11. Februar 2020 hatte der Dirigent des Bundespolizeiorchesters München einen zeitnahen Ersatztermin in Aussicht gestellt. Dieser steht nun fest. Rund einen Monat nach dem ursprünglichen Termin soll das Benefizkonzert nun am Donnerstag, 12. März 2020 um 20.00 Uhr im Kurhaus Bad Krozingen stattfinden.



Wie ursprünglich geplant werden die Studierenden des Studiengangs „Leitung von Blasorchestern“ der BDB‐Musikakademie Staufen in dessen Rahmen ihre praktische Dirigierprüfung ablegen. Unter den Augen einer Expertenjury werden die Dirigenten Edgar Dörner, Michael Helminger, Mario Hendreich, Bruno Steis und Markus Wagner am Pult stehen und ihre Prüfungswerke dirigieren. Auf dem Programm stehen folgende Werke der sinfonischen Blasmusik: „The Music Makers“ von Alfred Reed, „Spartacus“ von Aram Khatchaturian im Arrangement von Georges Moreau, vier Sätze aus der „Manhattan Symphony“ von Serge Lancen, „The Overture to a New Age “ von Jan de Haan sowie die „Russian Christmas Musik“ von Alfred Reed.



Die Zugabe indes bleibt dem Chefdirigenten Jos Zegers vorbehalten. Er wird den „Karneval von Venedig“ von Jean Baptiste Arban in einer Bearbeitung von Donald Hunsberger auflegen. An der Solo‐Trompete wird Michiel De Vleeschhouwer zu hören sein.



Tickets für die Veranstaltung sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

