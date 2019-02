Narri-Narro im Freizeitbad aquarado

27.02.19

Auch in den Fastnachtsferien verspricht das Freizeitbad aquarado Badespaß und spannende Unterhaltung.



Von Donnerstag, den 28. Februar bis Sonntag, den 3. März 2019 gelten die regulären Öffnungszeiten. Von Rosenmontag, den 4. März bis Aschermittwoch, den 6. März bleibt das aquarado geschlossen. Am Donnerstag, den 7. März hat das aquarado von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr und am Freitag, den 8. März von 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 9.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.



Am Freitag, den 1. März 2019 wird ab 16.00 Uhr ein "närrischer Spielnachmittag" im großen Innenbecken veranstaltet.



Weitere Informationen sind unter Telefon 0 76 33/4008-510 erhältlich.

