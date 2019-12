Pressemitteilung BoxID: 780494 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Kursstart in der Vita Classica - Kurse an Land

Gute Vorsätze für das neue Jahr

In der Vita Classica starten ab Montag, den 13. Januar 2020, neben zahlreichen Aqua-Kursen, wieder Sportkurse an Land, die verschiedene Möglichkeiten zur Bewegung bieten. In der Gymnastikhalle werden Fit über 50/60 und Pilates angeboten. Die Kurse beinhalten jeweils zehn Einheiten.



Der Kurs Fit über 50/60 beinhaltet vielfältige Übungen wie z. B. Pilates, Rückenfit und Bauch-Beine-Po. Zur allgemeinen Prävention wird in diesem Ganzkörpertraining die komplette Muskulatur gestärkt, die Gelenkigkeit und das Gleichgewicht verbessert und das Herz-Kreislaufsystem trainiert. Der Kurs findet montags um 15.00 Uhr / 16.00 Uhr (Fit über 60) und 17.00 Uhr (Fit über 50) sowie dienstags um 15.00 Uhr (Fit über 60) und 16.00 Uhr (Fit über 50) statt. Die Kursgebühr beträgt 49,- €.



Bei Pilates kombinieren die sanften Bewegungen Atemtechnik, Kraft, Koordination und Beweglichkeit in harmonisch fließende Übungen. Dieser Mix und die langsame Ausführung im Stand und am Boden schaffen ein völlig neues Körpergefühl und verbessern die Bewegungsqualität. Pilates stärkt zudem die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur und beugt Rückenbeschwerden vor. Das Ergebnis dieser Trainingsart ist ein geschmeidiger, kraftvoller und gut strukturierter Körper. Der Kurs findet immer donnerstags um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr statt und kostet 77,- €.



Weitere Informationen und Anmeldung im Wohlfühlhaus der Vita Classica unter Tel. 07633 4008-160 oder www.bad-krozingen.info. Die Kurse sind auch direkt online mit Preisvorteil buchbar.

