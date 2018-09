Kursstart in der Vita Classica - Kurse an Land

06.09.18

In der Vita Classica starten ab Montag, den 17. September 2018, neben zahlreichen Aqua-Kursen, wieder zahlreichen Sportkurse an Land, die verschiedene Möglichkeiten zur Bewegung bieten. In der Gymnastikhalle werden Pilates, Rücken-Fit und Qigong angeboten. Die Kurse beinhalten jeweils zehn Einheiten bzw. Qigong acht Einheiten.



Bei Pilates kombinieren die sanften Bewegungen Atemtechnik, Kraft, Koordination und Beweglichkeit in harmonisch fließende Übungen. Dieser Mix und die langsame Ausführung im Stand und am Boden schaffen ein völlig neues Körpergefühl und verbessern die Bewegungsqualität. Pilates stärkt zudem die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur und beugt Rückenbeschwerden vor. Das Ergebnis dieser Trainingsart ist ein geschmeidiger, kraftvoller und gut strukturierter Körper. Der Kurs findet immer donnerstags um 16.00 Uhr statt und kostet 77,- €.



Der Kurs Rücken-Fit ist ein gezieltes Training für einen schmerzfreien Rücken. Durch Kräftigung der Tiefenmuskulatur, funktionelle Alltagsbewegungen und Stabilisierung der Wirbelsäule erlangen die Teilnehmer einen Rücken ohne Haltungsprobleme und Schmerzen. Der Kurs wird donnerstags um 19.00 Uhr angeboten und ist für 92,- € erhältlich.



Qigong sind vielfältige, in China vor über 2000 Jahren entwickelte Übungsmethoden und für jeden in jedem Alter geeignet. Die sanften, langsamen Bewegungen sind die besten Voraussetzungen für bewegliche Gelenke, geschmeidige Muskeln und Bänder, die Funktionserhaltung der Organe, einen guten Stoffwechsel und nicht zuletzt auch für das geistige Wohlbefinden. Der Kurs findet montags um 10.00 Uhr und donnerstags um 18.00 Uhr statt und kostet 69,- €.



Weitere Informationen und Anmeldung im Wohlfühlhaus der Vita Classica unter Tel. 07633 4008-160 oder www.bad-krozingen.info

(lifePR) (