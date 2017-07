Großes Lichterfest im Kurpark Bad Krozingen

Am Samstag, den 15. Juli und Sonntag, den 16. Juli 2017 findet das traditionelle Lichterfest im Kurpark statt. Musik, Tanz und jede Menge Unterhaltung stehen auf dem Programm und sorgen zwei Tage lang für Stimmung bei Jung und Alt.



Über 15.000 Kerzen und Lampions sowie Poi-Leuchtbälle lassen den Kurpark am Samstag, den 15. Juli bei Einbruch der Dunkelheit in romantischem Licht erstrahlen. In einem separaten Teil des Kurparks werden 1.000 japanische Bambuslaternen für meditative Stimmung sorgen und das Lichterfest bereichern. Von 16.00 bis 20.00 Uhr präsentieren „Die Liechtenauer", ein Verein für historische europäische Kampfkünste, Fechtkampf-Vorführungen und bieten ein offenes Training zum Mitmachen an.



Es folgt ein musikalischer Sonntag, am 16. Juli, mit buntem Unterhaltungs- und Familienprogramm. Eine Hüpfburg, eine Kindereisenbahn, ein Trampolin, ein Karussell und historische Traktoren im Kurpark lassen Kinderherzen höher schlagen.



Im Kurhaus findet am Sonntag ab 15.00 Uhr eine Kinderparty mit buntem Unterhaltungs- und Familienprogramm statt. Die Akrobatikclowns „Alex & Joschi" werden vor Ort sein und Groß und Klein zum Lachen bringen. Die Kinder sind herzlich zu einem zauberhaften Nachmittag eingeladen und können sich so den Tag versüßen lassen. Beim Kurhaus findet außerdem ein großer Flohmarkt statt.



Gegen 23.00 Uhr können die Besucher ein großes Feuerwerk über dem Kurpark bestaunen. Der Eintritt am Sonntag, auch für die Kinderparty, ist frei.



Liebevoll ausgeschmückte Lauben und Stände örtlicher Vereine und Firmen sorgen an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Besucher. Besondere kulinarische Highlights sind in diesem Jahr Ochs am Spieß von der „Metzgerei Lebtig", Kartoffelspirale und Kumpir von der „Kartoffelschmiede", frischer französischer Flammkuchen von „Der Flammkuchen Chef" und Schweizer Raclette von „Tiroler Spezialitäten". Süße Köstlichkeiten wie z. B. frische Crêpes von „Käse Wolff", Badische Striebele von „Schlemmeria" und als ganz besonderes Highlight Rolled Ice von „Curly’s Ice Dreams" ergänzen das vielseitige Angebot. Das Flyingbar-Team sorgt für erfrischende Cocktails und Limonaden und die Firma „Schladerer" aus Staufen kommt mit ihrem Kaffee-Kirsch-Mobil.



Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen, im Interesse der Besucher, wird empfohlen Rucksäcke und Taschen nicht mit auf das Veranstaltungsgelände zu nehmen. Ansonsten werden diese an den Einlässen kontrolliert.



Lichterfest-Programm:

Samstag, 15. Juli 2017

Konzert-Pavillon

15.00 Uhr Eröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Volker

Kieber und Rolf Rubsamen, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH

15.00 - 17.00 Uhr Gemeindekapelle Bad Krozingen

20.00 - 01.00 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“

Bad-Café

19.00 - 01.00 Uhr Tanzmusik mit „Calypso“



Lichterfest im Kurpark

Bei Einbruch der Dunkelheit lassen über 15.000 Kerzen und Lampions sowie 1.000 japanische Bambuslaternen den Kurpark in ein funkelndes Lichtermeer erstrahlen. Bei Regen am Sonntag zur gleichen Zeit!



Eintritt: € 6,00 / € 5,00 mit Gästekarte / freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahren



Sonntag, 16. Juli 2017

Konzert-Pavillon

10.30 - 11.45 Uhr Musikverein Schlatt

12.15 - 13.30 Uhr Oldies aus Eschbach

14.00 - 15.15 Uhr Handharmonika-Verein Wolfenweiler Schallstadt

16.00 - 17.00 Uhr Pop Performance Chor – Moehrke’s Music Factory

20.00 - 24.00 Uhr Tanzmusik mit der Gruppe „Funrise“



Bad-Café

19.00 - 00.30 Uhr Tanzmusik mit „Calypso“



Kinder- und Familienprogramm

Kinderparty mit „Alex & Joschi“ ab 15.00 Uhr im Kurhaus

Hüpfburg, Kindereisenbahn, Trampolin und Karussell im Kurpark



Großes Feuerwerk

Gegen 23.00 Uhr über dem Kurpark Bad Krozingen



Flohmarkt

11.00 - 18.00 Uhr beim Kurhaus



Der Eintritt ist am Sonntag frei!

