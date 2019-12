Pressemitteilung BoxID: 779665 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Das Freizeitbad aquarado bietet ganzjährig Sport und Spaß für die ganze Familie. Mit einem großen Innenbecken können Besucher in der Wintersaison wetterunabhängig ihre Bahnen schwimmen und Kinder sich auf der Riesenröhren-Rutsche vergnügen.

Regelmäßig finden im aquarado Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren statt. Ein Babyschwimmkurs, für Babys ab 4 Monaten, startet ab dem 13. Januar. Die DLRG und der Turnerbund führen außerdem wöchentlich im Rahmen der Vereinstätigkeit ein Schwimmtraining durch.

Vor kurzem hat die DLRG auch eine Petition eingereicht, um Schwimmbäder zu erhalten. Es gibt immer weniger Schwimmbäder und zu wenig Kinder, die schwimmen lernen. Im Freizeitbad aquarado hingegen werden zahlreiche Kurse und Angebote offeriert sowie regelmäßig Sanierungen vorgenommen. Im Untergeschoss wurden der WC-Bereich und die Duschen für die Sommersaison saniert und im Innenbereich die Umkleideräume neu ausgestattet. Zusätzlich geplant ist die Neuausstattung der Toiletten im Eingangsbereich.



Ein weiteres Angebot ist das dreimal in der Woche, jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 6.00 Uhr – 8.00 Uhr, stattfindende Frühschwimmen. Sportliches Schwimmen ist jeden Samstag von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr möglich. Am Montag, den 6. Januar 2020 findet von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr das traditionelle Dreikönigsschwimmen statt und bietet für sportliche Schwimmer ein ungestörtes Schwimmvergnügen.



Ab 15. Januar 2020 starten im aquarado neue Aqua Jogging-Kurse. In diesen Kursen wird echtes „Jogging“ im Wasser mit einer Auftriebhilfe durchgeführt. Aqua Jogging ist besonders gelenkschonend und verbraucht mehr Kalorien als an Land, da der Stoffwechsel verstärkt angeregt wird. Außerdem steigert das schwerelose Jogging im Wasser die Ausdauerfähigkeit. Die Kurse sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.



Für Kinder findet jeden Freitag von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr, auch in den Weihnachtsferien, ein Spielenachmittag statt. Am Freitag, den 20. Dezember 2019 kommt zusätzlich noch der Weihnachtsmann zu Besuch und bringt etwas mit. Kinder können außerdem ihren Geburtstag im aquarado mit lustigen Spielen feiern. Das Geburtstagskind erhält freien Eintritt.



Die regulären Öffnungszeiten in der Wintersaison sind am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.30 Uhr – 11.30 Uhr, am Montag von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 15.00 Uhr – 21.00 Uhr. Am Samstag, Sonntag und Feiertag hat das aquarado von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr geöffnet.



An Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr bleibt das aquarado geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag hat das aquarado von 10.00 Uhr - 19.00 Uhr geöffnet. Ansonsten hat das Freizeitbad von 23. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020 von 10.00 Uhr - 21.00 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 Uhr - 19.00 Uhr geöffnet.



Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 07633 4008-510 oder online unter www.aquarado.de

