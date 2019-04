Pressemitteilung BoxID: 748025 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Festliches Mozartfest-Galakonzert

24. Bad Krozinger Mozartfest

Ein musikalisches und kulinarisches Vergnügen bietet das festliche Mozartfest-Galakonzert am Sonntag, den 28. April 2019 um 19.00 Uhr im Kurhaus Bad Krozingen.



Nach dem Sektempfang ab 18.30 Uhr findet die Veranstaltung an eingedeckten Tischen statt und bietet so die Gelegenheit ein Abendessen einzunehmen. Der gastronomische Teil liegt beim Kurhauspächter Michael Graubener. Das Konzert gestaltet das Johann-Strauß-Ensemble unter der Leitung des Kapellmeisters Tibor Szüts, 1. Geige, und mit der Gast-Solistin Lucia Brosemer (Sopran).



Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

