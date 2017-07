Auf dem Hauptweg zur Vita Classica ist eine schöne Wandelhalle mit überdachter Flaniermeile entstanden. Entlang des „Café Sahnehäuble“ und dem Shop „Für Dich“ gelangen die Gäste nun zum Haupteingang. Passend an die Vita Classica wurde der neue Baukörper in Architektur und Design-Sprache, in Anlehnung an griechische Säulen und mit naturbelassenem Beton, fortgeführt. Das Café, der Shop und die Flaniermeile umfassen rund 580 m². Hinzu kommen der ebenerdige Fußweg für Kinderwägen und Rollstühle sowie zwei Fahrradstellplätze und eine kleine Terrasse. Die Baukosten liegen bei rund 1,95 Mio. €.



Das „Café Sahnehäuble“ mit den Inhaberinnen Alexandra und Sonja Kurz aus Tunsel offeriert süße und herzhafte Köstlichkeiten. Die Besucher dürfen sich auf selbstgemachte Kuchen, Torten und Gebäck wie „Kalter Hund“ freuen. Den Kaffee beziehen die Beiden von einem regionalen Kaffeeröster, der aufgrund einer langsamen Röstung ein besonderes Aroma aufweist. Ab 9.00 Uhr bietet das Café Frühstück u. a. mit Pancakes, eigenem Müsli und hausgemachten Marmeladen an. Mittags stehen herzhafte Speisen wie Toast Hawaii und Salate auf der Karte. Die Inhaberinnen legen großen Wert auf selbstgemachte und regionale Produkte. Ihre Liebe zum Detail spiegelt sich auch in dem besonderen Interieur im Stil der 50er- und 60er-Jahre sowie in den dazu passenden Speisen wider. Als Highlight bei der Ausstattung gilt eine Kombi-Musikbox „city compact disc“, welche zum Stil passende CD’s und Schallplatten abspielt. Den Besuchern stehen im Außenbereich des Cafés ca. 30 Sitzplätze und im Innenbereich ca. 50 Sitzplätze sowie kostenloses WLAN zur Verfügung. Mit dem Slogan „Leben - Genuss - Momente“ möchten Alexandra und Sonja Kurz mit Team ihre Gäste im „Café Sahnehäuble“ in einer besonderen Atmosphäre kulinarisch verwöhnen.



Das Café hat am Montag und Dienstag von 13.00 bis 18.30 Uhr und von Mittwoch bis Sonntag von 9.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.



Der Shop „Für Dich“ bietet hochwertige Bademoden für Damen und Herren, Badeschuhe und viele weitere Bade-Accessoires an. Das Sortiment wird mit vielfältigen Heilsteinen, Schmuck und seltenen Mineralien bereichert. Die Inhaberin Eva Kersten, welche zuvor einen Schmuckladen in Freiburg betrieben hat und auch Ausbilderin für Steinheilkunde ist, stellt ein Teil des Schmucks selbst her und legt großen Wert auf hohe Qualität sowie eine persönliche und individuelle Beratung. Die Besucher können auch größere Amethysten, mit bis zu einem Meter Größe, bestaunen und kaufen. Touristische Dekoartikel z. B. handgefertigte Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald und Nostalgiemodelle wie Feuerwehrautos, Straßenbahnen, Motorräder und Flugzeuge runden das Angebot des Shops ab.



Die Öffnungszeiten des Shops sind von Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag/Feiertag von 12.00 bis 17.00 Uhr.

