Ballroom Classic

19.12.18

Mit gleichgesinnten das Tanzbein auf einer großen Tanzfläche schwingen. Dazu lädt die Kur und Bäder GmbH im Rahmen des Winter-Festival am Freitag, den 4. Januar 2019 ab 20.00 Uhr in den Großen Saal im Kurhaus Bad Krozingen ein.



Die vierköpfige Live-Band „Gin Fizz“ verfügt über ein riesiges Repertoire an Evergreens und Modern Hits. Mit im Gepäck sind Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Discofox, Slowfox, Quickstepp, Jive, Rock’n’Roll, Tango, Wiener Walzer, Slow Waltz, Salsa und Bachata. Die internationale Tanzmusik-Palette ist bunt und vielseitig.



Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 10,00 € zzgl. VVK-Gebühr und 13,00 € an der Abendkasse.



Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

