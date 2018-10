26.10.18

Von 1. bis 25. November 2018 gibt es im Kurhaus Bad Krozingen fünf interessante Multivisionsvorträge zu hören und zu sehen. Atemberaubende Bilder, spannende Geschichten und unvergessliche Eindrücke sind garantiert.



Auftakt zur diesjährigen Reihe Abenteuer Reisen ist am Donnerstag, den 1. November um 19.30 Uhr mit „Kreta“ von Ralf Adler. Der Fotojournalist präsentiert nach über hundert Reisen in über 30 Jahren seine Trauminsel. Die Besucher tauchen für einen Moment ein in die mystische Sagenwelt Kretas, sehen die Wunder der minoischen Hochkultur, genießen den Anblick erhabener Landschaften und blicken in die Gesichter der stolzen Bewohner dieser über die Jahrhunderte hinweg leidgeprüften Insel. Der Vortrag ist darüber hinaus eine Liebeserklärung an diese faszinierende Insel.



Weiter geht es am Freitag, den 2. November um 19.30 Uhr mit „Sizilien“ ebenfalls von Ralf Adler. Vom Meeresspiegel bis zum Gipfel des berühmten Vulkans Ätna ist Sizilien ein Kleinod, das in all seinen Facetten verblüfft: Einzigartige antike Tempelanlagen, quirliges Stadtleben neben traditionellen Festen, herrliche Barockarchitektur neben normannischen Festungsbauten, malerische Sandstrände und felsige Buchten sowie unter Naturschutz stehende Wanderparadiese.



Am Montag, den 12. November präsentiert Pascal Violo um 19.30 Uhr „Cuba – Rhythmus, Rum & Revolution“. Er berichtet nicht nur von schneeweißen Palmenstränden und wunderschönen Kolonialstädten, sondern erzählt auch vom kubanischen Alltag und von den Menschen dieses einzigartigen Landes. In seinen Bildern meint man den Duft der handgedrehten Zigarren zu vernehmen und hört man das Knattern der Oldtimer sowie die wilden Voodoo Rhythmen und verführerischen Salsa Klänge.



Am Freitag, den 16. November folgt ein Vortrag von Martin Leonhardt um 19.30 Uhr zum Thema „Südamerika – 100.000 Kilometer - 3,5 Jahre - Menschen, Augenblicke, Abenteuer“. Eine große Reise um die Welt ohne zeitlichen Horizont und ohne festes Ziel. Die erste Etappe führte Martin Leonhardt auf abenteuerlichen Wegen mit dem Motorrad durch Südamerika. Die Fahrt ist geprägt von großer Spontanität und unerwarteten Ereignissen, hunderten Nächten in freier Natur, zufälligen Begegnungen und der stetigen Neugier, fremde Länder und seine Menschen zu verstehen.



Das Festival endet mit einer Präsentation zu „Dem Jakob sein Weg – Kabarett, auch für Nicht-Pilger“ von Hartmut Pönitz am Sonntag, den 25. November um 18.00 Uhr. Er entlarvt Details, die selbst vielen erfahrenen Pilgern bisher entgangen sein dürften. Gleich drei Pfade beschreitet der Jakobs-Humoriker an diesem Abend. Geballte Menschheitsgeschichte versteckt auf 800 Kilometern touristischer Höchstleistung gepaart mit religiösem Wahnsinn bis hin zu innerer Einkehr, sei es auch nur in einer billigen Kaschemme am Rande des Pilger-Geschehens.



Weitere Informationen und Tickets sind bei der Tourist-Information Bad Krozingen, Tel. 07633 4008-164 oder unter www.bad-krozingen.info erhältlich.

