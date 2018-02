Feiern, Träumen und Angebots-Packerln kassieren im Frühjahr

Nach einem ereignisreichen Jahresauftakt startet das Programm auf dem Kur-Gutshof Camping Arterhof im niederbayerischen Bad Birnbach ab März so richtig durch. Dann geht es in die Vollen zum Feiern, Genießen und Fitness treiben. Aber auch zum Träumen und Entspannen in der Vital- und Wellnessoase sowie dem tropischen Naturhallenbad im 30 Grad Celsius warmen Wasser gibt es genug Gelegenheit. Zu jedem Anlass gilt es, sich das passende Arterhof - Packerl“ zu schnappen.



Mit Tanzeinlagen, „scheener“ Musi, Starkbier und gschmackigem Essen aus der nostalgischen Roßstallküche wird es am 9. März beim Starkbierfest nach urbayerischer Art äußerst zünftig auf der 5-Sterne-Anlage im niederbayerischen Bäderdreieck. Als Übernachtungsangebot hierzu bzw. im gesamten Zeitraum vom 25.2. bis 25.03. kann man sich je nach Anreisedatum und Aufenthaltsdauer den Frühjahrstraum oder ab 03.03. das Frühjahrsschnäppchen mit reichhaltigen Programm-inhalten sichern. Zusätzlich zum Starkbierfest wechseln dabei gemeinsame Halb- oder Ganztagesausflüge, Brauchtumswanderung, Kegelnachmittag und Hofabend mit deftig kulinarischen Veranstaltungen und Anwendungen für die Gesundheit zum Schnäppchenpreis.



Mit Schnapserl, Osterlamm und viel Vital-Erlebnis geht es zwischen 26.03. und 01.04.2018 in die „Osterfreude auf dem Arterhof“. Im Rahmen des gleichnamigen Programms kommt am Karfreitag Fisch und Käse auf den Tisch. Nach dem Ostergang zur Holzkapelle zusammen mit Christiane Sigl wartet der gedeckte Tisch zum traditionellen österlichen Kaffeeklatsch. Das Tanzbein kann am Ostersonntag nach einem reichen Osterspezialitätenmenü im Roßstall über das Parkett schweben.



Für anhaltende Fitness und die immer „gute Figur“ bietet sich im Weiteren die Arterhof-Trennkost-Woche vom 16.-22.04. mit der zusätzlichen Empfehlung eines Entschlackungs-Packerls in der Vitalwelt mit Tibetanisch-Russischer Honigmassage, Lymphdrainage und Algenbad auf temperiertem Wasserbett. Dazu kostenlos Montag bis Freitag täglich AquaFit im Hallenbad, Trainieren an den Fitnessgeräten, dienstags Nordic Walking, Mittwoch Training mit dem FLEXI-BAR® *, jeden Donnerstag „Rasten & Radeln“ mit Touren durch das Rottal sowie Entdecken der Region inklusive deren Traditionen beim „Altbayerischen Spaziergang“ mit der Arterhof-Spaziergängerin.



Bärige Gaudi mit der Vilstal Ant´n



In ebenso bester Form präsentieren sich die urigen und aufpolierten 2CV- Enten beim jährlichen „Vilstal Ant´n“-Frühjahrstreffen am 29. April auf dem Arterhof. Genüssliche Momente für Auge, Ohr und nostalgische Sinne sind allen Fahrern wie Anhängern der französischen Kult-Bockerln garantiert, Schauen, Stöbern an Verkaufsständen, Ersatzteiltauschen, Fachsimpeln und Genießen inklusive.



Heiter und zünftig verabschiedet sich schließlich am 30.04. der April mit Maitanz und Maibowle im Roßstall, gefolgt von der Einläutung des Sommers mit dem Pfingst-Brauchtumsfest mit Bauernmarkt am Arterhof am 20. und 21. Mai.



Ganzjährig fruchtiges Wohlbefinden



Zu allem Feiern, Wohlfühlen und Genießen gehört seit 2018 neu und fest im Jahresprogramm verankert auch ganzjährig „Mostiges“ für Gaumen und Körper. Warum nicht auch ein vitalisierendes Wohlfühlprogramm auf Grundlage der heimischen Obsterträge genießen, und dabei auch noch Schlemmen dürfen – das ganze Jahr hindurch? So dachte das Arterhof-Team und kreierte aus der Idee der in Bad Birnbach jährlich stattfindenden örtlichen Mostwochen im Oktober, an denen der Arterhof sich schon immer mit einem Beitrag beteiligt hat, und schuf jetzt ein ganzjährig buchbares Most-Wochen Pauschalangebot. Darin enthalten sind Rottaler Moststempelmassage (40Min.), Aromaölmassage mit Apfel-Birnen-Öl (20Min.) und Trebernwickel in der Softpackliege – fruchtig frisch und gesund. Für den deftigen Hunger kommt Rinderbraten vom Arterhof Galloway auf den Speiseplan, dazu ein viertel Liter Most. Tägliches Baden in der Arterhof-Thermenwelt und ein kostenloses Fitnessprogramm gehören ebenso dazu.



Preise hierzu und alle weiteren Informationen zu vorgenannten Veranstaltungen und Angeboten sind auf der Homepage des Kur-Gutshof Camping Arterhof unter www.arterhof.de zu erfahren.



* FLEXI-BAR®: Fiberglas-Stab als Trainingsgerät zur Stimulierung tiefliegender Muskelbereiche, die mit regulärem Krafttraining nicht erreichbar sind. Geschützter Begriff.

