Pressemitteilung BoxID: 771002 (Kunstverein Lingen Kunsthalle)

Ausstellungsreihe "Pop Up Art"

Öffnungszeiten freitags 13 bis 18 Uhr, samstags 11 bis 17 Uhr

Die Ausstellung mit dem Titel „Harry Kramer. Ein Künstler aus Lingen. 1925 bis 1997“ präsentiert eine Auswahl der Drahtplastiken dieses Künstlers aus den 1960er Jahren. Harry Kramer war Sohn eines Klempners, der im Lingener Eisenbahnausbesserungswerk gearbeitet hat und begann nach einer Ausbildung zum Frisör und einer Tanzausbildung in den 1960er Jahren Plastiken aus Draht zu fertigen, die sich jeweils bewegten.



Die Maschine als ebenso faszinierendes wie unheimliches Phänomen bildete in Harry Kramers Werken der 1960er Jahre die Inspirationsquelle. Ebenso wie seine damaligen Zeitgenossen, der deutsche Künstler Günther Uecker mit seinen Kollegen der Künstlergruppe ZERO Heinz Mack und Otto Piene, die Frankfurter Künstlerin Charlotte Posenenske, die Franzosen Georges Mathieu und Jean Tinguely und der Amerikaner Alexander Calder, stellen die Drahtplastiken Harry Kramers Objekte dar, die Bewegung, Rhythmus und Dynamik, das Ineinandergreifen und Zusammenspiel verschiedenster Elemente thematisieren. Hiermit einhergehend kommt dem Betrachter nicht mehr eine passiv visuell wahrnehmende, sondern eine aktiv am Geschehen beteiligte Rolle zu. Denn die volle, vom Künstler intendierte Wirkung der Drahtplastiken wie Kugel 64, Käfig oder auch Science Fiction, vermittelt sich erst, wenn die Betrachter das kinetische Objekt in Gang setzen und alle Holzscheiben, alle dünneren und dickeren Räder, durch Gummis miteinander verbunden, von einem installierten Motor bewegt werden. Der Charakter des Improvisierten, Gebastelten und Imperfekten dabei aber Funktionierenden der Drahtplastiken liest sich als leicht formulierter ironischer Kommentar auf den Fortschrittsglauben der Gesellschaft der 1960er Jahre, der Zeit, in der „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“ und der Volkswagen „läuft und läuft.“ Bewusst wählte Harry Kramer Titel für diese Arbeiten, die die reflektierte Thematik der Maschinen über die eigentliche Anschauung hinaus auf eine über sie hinausweisende Ebene heben. Science Fiction oder auch Tonne spiegeln das von der Mondlandung und vom blinden Technikglauben geprägte Zeitalter. Kramer sucht gegen die technisch überladenen Ideen des Mouvement – einem Begriff, der die Fähigkeit durch Bewegung im abstrakten Bild mehr zu sehen benennt – die formale Verdichtung. Aus den Objekten tritt keine technische Leistung heraus, sie sind rein ästhetisch ideell lesbare Kunstwerke, die keine Metaphern für Maschinen sind, sondern vielmehr bewegtes, dreidimensionales Spiegelbild einer Zeit, die von Bewegung und gegenseitigem dynamischen Zusammenspiel charakterisiert ist.



