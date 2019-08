Pressemitteilung BoxID: 762060 (Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH)

Mona Zeiler erhält den Peter-Hans-Hofschneider-Preis 2019

Aus 48 Einsendungen wählte die Jury die Stuttgarter Künstlerin Mona Zeiler als Preisträgerin aus. „Die raumgreifenden, bildhauerisch installativen Arbeiten folgen einem klaren konstruktiven Aufbau und beziehen neueste Materialien und Oberflächenstrukturen ein", so Jurymitglied Ursula Schöndeling. Zeilers Position ist im Spannungsfeld bildhauerischer Tradition und zeitgenössischer Praktiken sowie der aktuellen digitalen Materialerkundung angesiedelt. Die Jury sieht bei Mona Zeiler ein großes künstlerisches Potential, den Dialog zwischen analogen und digitalen Ansätzen weiter zu entwickeln. In der Jury befanden sich Ursula Schöndeling, Direktorin des Heidelberger Kunstvereins, Prof. Wolfgang Mayer, Professor für Intermediales Gestalten (IMG) an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und Lisa Mühleisen, Künstlerin und Preisträgerin des Hofschneider-Preises 2013.



Mona Zeiler (*1989 in Ellwangen) lebt und arbeitet in Stuttgart. Sie studierte Bildhauerei und Intermediales Gestalten an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Sie stellte u.a. in der Kunsthalle Baden-Baden, bei der Regionale 17 und im Kunstverein Freiburg aus.



Die Preisverleihung des Peter-Hans-Hofschneider-Preis 2019 findet vorrausichtlich am Dienstag, 10. Dezember um 18.00 Uhr in der Kunststiftung Baden-Württemberg statt. Im Anschluss eröffnet um 19.00 Uhr Mona Zeilers Einzelausstellung im Haus der Kunststiftung Baden-Württemberg.



Der Peter-Hans-Hofschneider-Preis wurde als „Starthilfe“ für junge Künstlerinnen und Künstler mit aktuellem Akademie-Abschluss sowie einem Bezug zur Stadt Stuttgart konzipiert. Der mit 10.000 € dotierte Preis enthält zusätzlich eine Publikation sowie eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der Kunststiftung Baden-Württemberg. Basierend auf einer Zustiftung aus dem Nachlass des renommierten Biochemikers Peter Hans Hofschneider wurde dieser Nachwuchsförderpreis 2008 ins Leben gerufen.

