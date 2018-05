22 Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg feierlich verliehen

Am vergangenen Freitag, 18.05.2018 fand die diesjährige Stipendienverleihung der Kunststiftung Baden-Württemberg erstmals im neueröffneten StadtPalais, Museum für Stuttgart, statt.



In diesem Jahr wurden 22 Stipendien in einer Gesamthöhe von 209.000,- EUR in den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst, Kunstkritik und Kulturmanagement vergeben. Aus 304 Bewerbungen haben unabhängige Fachjurys 22 Stipendiatinnen und Stipendiaten für das Jahr 2018 ausgewählt.



Die Beiratsvorsitzende der Kunststiftung Brigitte Lösch MdL betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung der Stipendien, die den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bieten, sich auszuprobieren und kreativ weiterzuentwickeln: „Denn wir brauchen vor allem die Freiheit von Kunst und Kultur, wir brauchen ihre kritischen Stimmen, ihre offenen Worte und ihren unverstellten Blick.“



Musikalische, literarische und künstlerische Beiträge kamen von den Stipendiatinnen und Stipendiaten Sebastian Böhlen (Jazz, Gitarre), Michael Rettig (Klassik, Akkordeon) und Yi Luo (Graphic Novel).

Für das Jahr 2018 ist die Südwestbank AG Hauptsponsor der Kunststiftung Baden-Württemberg. Vorstandssprecher Prof. Dr. Wolfgang Kuhn war anwesend.



Die Kunststiftung freut sich, in diesem Jahr eine weitere Unterstützung durch die Vector Informatik GmbH zu erhalten. Das neu geschaffene Vector-Stipendium für Bildenden Kunst wurde an den Performancekünstler Simon Pfeffel überreicht.



Bildende Kunst

Eva Gentner (*1992 in Ellwangen) lebt und arbeitet in Heidelberg.

Katharina Jabs (*1986 in Schachtinsk, Kasachstan) lebt und arbeitet in Stuttgart.

Wataru Murakami (*1983 in Ehime, Japan) lebt und arbeitet in Berlin.

Lisa Mühleisen (*1986 in Stuttgart) lebt und arbeitet in Stuttgart.

Anike Joyce Sadiq (*1985 in Heidelberg) lebt und arbeitet Stuttgart und Berlin.

Wenzel Stählin (*1985 in Stuttgart) lebt und arbeitet in Leipzig.



Vector-Stipendium für Bildende Kunst:

Simon Pfeffel (*1985 in Nürnberg) lebt und arbeitet in Karlsruhe.



Musik

Fabian Arends (*1990 in Friesoythe) lebt und arbeitet in Köln.

Sebastian Böhlen (*1986 in Schweinfurt) lebt und arbeitet in Berlin.

Johannes Held (*1983 Böblingen) lebt und arbeitet in Berlin.

Jonas Palm (*1993 in Ludwigsburg) lebt in Berlin.

Michael Rettig (*1990 in Pforzheim) lebt und arbeitet in Wiernsheim.

Timm Roller (*1985 in Stuttgart) lebt in Köln.

Carola Schaal (*1982 in Tübingen) lebt und arbeitet in Hamburg.

Milan Schell (*1987 in Stuttgart) lebt in Düsseldorf.

Julian Siffert (*1993 in Korneuburg, Österreich) lebt in Stuttgart.



Literatur

Kevin Kuhn (*1981 in Göttingen) lebt in Berlin.

Luca Manuel Kieser (*1992 in Tübingen) lebt und arbeitet in Wien.

Yi Luo (*1985 in Tianjin, China) lebt und arbeitet in Ludwigsburg.



Günther Wirth-Stipendium für Kunstkritik

Moritz Scheper (*1984 in Hamburg) lebt und arbeitet in Essen.



Darstellende Kunst

Anna-Elisabeth Frick (*1989 in Darmstadt) lebt und arbeitet in Bonn.



Kulturmanagement

Lea Mönninghoff (*1990 in Stuttgart) lebt und arbeitet in Stuttgart.



Die Kunststiftung Baden-Württemberg ist eine der bedeutendsten Institutionen zur Förderung der jungen experimentellen Kunstszene in der Bundesrepublik. Sie wurde 1977 durch die Initiative von Abgeordneten aller im Landtag vertretenen Parteien gegründet. Seitdem konnten über 1.100 besonders begabte, in Baden-Württemberg geborene oder lebende Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen der Bildenden Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst, Kunstkritik und Kulturmanagement durch ein Stipendium unterstützt werden. Das Motto der Kunststiftung „Ohne Gunst keine Kunst“ ist heute wichtiger denn je, so wird das private Engagement durch das Land belohnt: Mit einer zeitgemäßen Komplementärfinanzierung verdoppelt das Land Baden-Württemberg jeden gespendeten Euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren