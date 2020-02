Pressemitteilung BoxID: 788341 (Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH)

Otto-Dix-Abiturpreis geht in die zweite Runde

Auszeichnung für junge Künstler_innen

Anlässlich des 50. Todestages von Otto Dix (1891–1969) im Jahr 2019 hat der Förderverein Museum Haus Dix Hemmenhofen e.V. zusammen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport das Konzept für den Abiturpreis entwickelt. Durch den Preis soll das Lebenswerk einer der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts in Erinnerung gehalten werden. Die Umsetzung ist dank der Unterstützung durch die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda Bank Baden-Württemberg möglich gemacht worden.



Über 160 Schulen haben sich bereits im ersten Jahr an dem Preis beteiligt. Die Initiatoren zeigten sich über diese positive Resonanz sehr erfreut. Diese hohe Teilnehmerzahl verdeutlicht, dass der Otto-Dix-Abiturpreis dem Fach Bildende Kunst eine besondere Bedeutung verleiht.



Der Preis besteht u.a. aus einer kostenfreien zweijährigen Mitgliedschaft im Förderverein Museum Haus Dix Hemmenhofen e. V., zudem erhalten die Preisträger_innen eine Urkunde und den Museumsführer »Otto Dix in Baden-Württemberg«.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (