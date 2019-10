Pressemitteilung BoxID: 771105 (Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH)

Leidenschaft und Ostinato

Ein Abend mit Barockmusik präsentiert von DJ Michael Glasmeier

Am Sonntag, 20. Oktober 2019 endet die Ausstellung »Ragnar Kjartansson. Scheize – Liebe – Sehnsucht«. Zum Ausklang lädt das Kunstmuseum Stuttgart am Samstagabend zu einem besonderen DJ-Konzertabend ein. Der Eintritt ist frei.



Michael Glasmeier, Prof. em. Kunstwissenschaft, Hochschule für Künste in Bremen, Publizist und Ausstellungsmacher, ist seit mehr als 10 Jahren als Barock-DJ tätig. In dem vierstündigen Set präsentiert er Kantaten, Madrigale und Liebesarien sowie Instrumen-talmusik aus dem Barock, die er unter anderem durch Loops modifiziert. Delirien, Glücksmomente, Trauer, Liebeswahnsinn, Tränen und Jubel können in neuen und alten Interpretationen erlebt werden. Zum außergewöhnlichen Konzerterlebnis sind Liege- und Ruhemöglichkeiten bereitgestellt.



Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung »Ragnar Kjartansson. Scheize – Liebe – Sehnsucht« statt.

