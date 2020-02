Pressemitteilung BoxID: 784905 (Kunstmuseum Gehrke-Remund)

"Frida Kahlo: meine Geheimnisse"

Neue - Frida Kahlo Ausstellung im Kunstmuseum Frida Kahlo in Baden-Baden

Es ist schon viel über Frida Kahlos Kunst und Leben geschrieben worden, aber ihre Persönlichkeit war so faszinierend und facettenreich, dass es immer noch Geheimnisse zu erzählen und zu zeigen gibt. Diese Ausstellung, die am 1. Februar 2020 im Kunstmuseum Gehrke Remund begonnen hat, erzählt genau das, was sie verspricht: Frida Kahlos Geheimnisse.



Dies ist die 9. Frida Kahlo-Ausstellung, die das Kunstmuseum in den letzten 12 Jahren organisiert und kuratiert hat. Das Museum zeigt Fotos und Gemälde, die in Europa selten oder nie zuvor zu sehen waren; es wird auch gezeigt, wo Frida tatsächlich ihre letzte Ruhestätte gefunden hat und wer wirklich ihre Freunde waren, die sie in ihren frühen Jahren gemalt hat.



In der Tradition des Museums erhalten alle Besucherinnen und Besucher leihweise und kostenfrei einen Katalog - erhältlich in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch - in dem Frida in eigenen Worten die Geschichten und Geheimnisse hinter ihren Gemälden offenbart. Neben selten gesehenen Gemälden zeigt die Ausstellung über 70 Originalkleider aus Mexiko und Schmuckstücke, in der Art wie Frida diese trug, sowie 60 seltene, kostbar handgewebte oder handbestickte Textilstücke aus dem Süden Mexikos.



Mit über 100 Frida Kahlo-Repliken, 250 Fotos und 13 Videos kann das tragische und schöne Leben von Frida Kahlo wie nie zuvor erlebt und verstanden werden.



Die Ausstellung dauert vom 1. Februar 2020 bis 14. Juni 2020.



Kunstmuseum Gehrke-Remund

Güterbahnhofstr. 9

76532 Baden-Baden

Deutschland

Dienstag bis Sonntag, 11:00- 17:00 Uhr Tel #: 0049 152 55633001

www.Kunstmuseum-Gehrke-Remund.org



Über

Das Kunstmuseum Gehrke-Remund ist ein 2008 gegründetes monographisches Kunstmuseum in Privatbesitz. Ziel des Kunstmuseums Gehrke-Remund ist es, den Besuchern einen vollständigen Überblick über das Gesamtwerk von Frida Kahlo zu geben und so die Entwicklung der Künstlerin von den ersten Werken bis zu ihrer Reife zu verfolgen. Bei den im Museum gezeigten Gemälden handelt es sich um handgemalte, lizenzierte Repliken von ©Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust / VG Bild-Kunst, Bonn 2008. Das Kunstmuseum ist das einzige Museum der Welt, das die Genehmigung zur Vervielfältigung aller Frida-Kahlo-Gemälde von den Rechteinhabern der Kunstwerke erhalten hat.



Die Gründer des Kunstmuseums sind Hans-Jürgen Gehrke und Prof. Dr. Mariella C. Remund. Beide sind Kunstmäzene, Sammler und leidenschaftliche Kunsthistoriker. Sie waren über 25 Jahre in leitenden Positionen in multinationalen Unternehmen und akademischen Organisationen in Deutschland, Italien, Frankreich, der Schweiz, den USA, Spanien, Mexiko, Südamerika und China tätig.



