Wenn Musik zu Farben wird - Kunstkraftwerk präsentiert multimediale Lichtshow "BACH Experience" zum Bachfest in Leipzig

Das Zentrum für digitale Kunst zeigt zu Bachs Kompositionen 360-Grad-Lichtshow von Stefano Fake

Musik erzeugt Bilder im Kopf. Wie wäre es, wenn wir diese Bilder mit anderen teilen könnten? Der italienische Multimediakünstler Stefano Fake lässt sich von den Kompositionen Johann Sebastian Bachs inspirieren und teilt mit den Zuschauern seine visuelle Vision davon, wie aus Tönen Gestalten und Farben werden. Zum Bachfest bringt das Kunstkraftwerk ab dem 14. Juni die farbenprächtige 360-Grad-Projektion an die charakterstarken Mauern des alten Leipziger Heizkraftwerkes.



Schon die Projektionen zu Leonardo da Vinci, Hundertwasser oder Alice im Wunderland haben Musik und Bilderwelten zu einem Gesamterlebnis verbunden. Bei der BACH Experience sind Ausgangspunkt und Inspirationsquelle allerdings nicht die Bilder, sondern die Musik. Stefano Fake lässt sich von den majestätischen Kompositionen Bachs inspirieren und schafft damit ein immersives Erlebnis. „Immersiv“ heißt hier, dass Musik, Farben und Architektur zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen, dass den Zuschauer in den Mittelpunkt stellt und völlig einnimmt. Stefano Fake über die BACH Experience: „Mit der BACH Experience kann man die Musik neu erleben, mit Körper, Geist und allen Sinnen. Ich möchte, dass die Leute fühlen was ich fühle, wenn ich die Musik von Bach höre. Ich habe mich für die BACH Experience von der Halle im Kunstkraftwerk inspirieren lassen und die Show direkt hier erarbeitet.“



Der italienische Multimediakünstler Stefano Fake schafft in seiner Kunst umfassende Erlebnisse mit Licht, Video, Film, Fotografie und Skulpturen. 2001 gründete er die „Fake Factory“ (thefakefactory.com), mit der er mehrfach prämierte Videoinstallationen geschaffen hat. Fake gilt als einer der wichtigsten Vertreter im wachsenden Feld der immersiven Kunst.



Die Show dauert ca. 30 Minuten und läuft ganztägig ab 14. Juni.



Weitere Informationen unter: www.kunstkraftwerk-leipzig.com

