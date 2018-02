"Welcome to the Jungle", Freitag, 2.3.2018, 11 Uhr

Welcome to the Jungle

3. März bis 21. Mai 2018



Mit Jonathas de Andrade, Kristina Buch, Oto Hudec, Laura Lima, Cinthia Marcelle, Mario Pfeifer, Liu Shiyuan, Kota Takeuchi, Alvaro Urbano



Ressourcenknappheit, Klimakatastrophen, sozialer Wandel, Kriege, Atomenergie, neue Formen des Zusammenlebens sind die Schlagworte unserer Zeit. Angesichts der globalen ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen sucht jeder Einzelne nach Orientierung und dem richtigen Weg. Im alltäglichen Dschungel von Weisheiten, Halbwahrheiten, Vorurteilen und Vorschriften verstricken wir uns dabei nicht selten in Widersprüche und Paradoxien.



Als abschließende Ausstellung im Jubiläumsjahr versammelt die Kunsthalle Düsseldorf unter dem Titel „Welcome to the Jungle“ eine Auswahl internationaler künstlerischer Werke, die kritisch, reflektiert und oft mit Humor, aber ohne moralischen Fingerzeig diese Zustände und Dilemmata erkunden. Die ausgewählten Arbeiten geben weniger einen konkreten Weg vor oder zeichnen ein apokalyptisches Bild, als dass sie die Betrachter*innen letztlich in einer ermutigenden und humorvollen Atmosphäre animieren, Fragen zu vertiefen und neue Zugänge oder poetische wie absurde Wege zu erproben.



Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 1. März 2018 unter presse@kunsthalle-duesseldorf.de oder unter 0211 8996 256.



Das Haus ist bereits ab 10.30 Uhr zur Vorbesichtigung geöffnet.



Im Anschluss findet der Pressetermin des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen zur Ausstellung "Boiling Frogs" von Kasia Fudakowski statt.

