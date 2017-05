Weltoffenheit und Internationalität

„Nach wie vor sind es die Künstler und ihre Musik, die beim ZELTIVAL im Mittelpunkt stehen und zusammen mit dem charmanten Gelände seinen besonderen Charakter prägen“, sagte Bernd Belschner bei der Programmvorstellung des Sommerfestivals des Kulturzentrums Tollhaus. Mit der 23. Auflage des ZELTIVAL setzt der Tollhaus-Vorstand bewusst auf Weltoffenheit, die 2017 nötiger denn je erscheine: „Als Ort der Begegnung mit anderen Kulturen ist das ZELTIVAL heute kulturpolitisch unverzichtbar, und wir verstehen es als Zeichen, dass wir das Programm am 6. Juli mit der Banda Internationale aus Dresden eröffnen“. Die fremdenfeindlichen PEGIDA-Spaziergänge und das Schicksal der nach Europa geflüchteten Menschen hatten Musiker aus Dresden 2015 dazu bewegt mit in ihrer Stadt gestrandeten Musikern die Banda Internationale auf die Beine zu stellen. Das mittlerweile fast 20-köpfiges Kollektiv gewann im vergangenen Jahr zahlreiche Preise und wurde weithin als beispielgebend bekannt.



Bis einschließlich 6. August bestreiten rund 280 Künstler aus etwa 20 Ländern das ZELTIVAL-Programm. Fast täglich gibt es Konzerte, zu denen wieder rund 20.000 Menschen erwartet werden. Zu den Künstlern zählen internationale Stars wie der australische Didgeridoo-Spieler Xavier Rudd am 7. Juli, der israelische Songwriter Asaf Avidan am 12. Juli, der schwedische Jazz- und Funk-Posaunist Nils Landgren am 30. Juli und der afrikanische Superstar Youssou N’Dour, der am 18. Juli in Karlsruhe mit seiner großen Band Le Super Etoîle De Dakar das einzige Deutschland-Gastspiel in diesem Sommer gibt. Ebenso wichtig sind den ZELTIVAL-Programmmachern aber auch die zahlreichen Neuentdeckungen, wie Mitgestalter Sebastian Bau unterstrich. Eine Reihe von Veranstaltungen versprechen zum sehr günstigen Eintrittspreis von zehn Euro spannende, neue Künstler. Neben dem Eröffnungskonzert sind dies das französische Karibik-Blues-Trio Delgres am 25. Juli, der kamerunische Songwriter Blick Bassy am 31. Juli sowie das abschließende World-Groove-Rock-Fandango-Special mit den Gruppen Nubiyan Twist und Fuel Fandango aus London und dem spanischen Cordoba. Auch mit zwei weiteren Doppelkonzerten, der Latin Power Night am 17. Juli mit Panteón Rococó und Txarango sowie der Alternative Double Night mit den amerikanischen Lambchop und den deutschen Get Well Soon am 5. August setzt das ZELTIVAL in diesem Jahr Akzente.



Wenn auch die Musik deutlich im Zentrum des Festivals steht, so gibt es doch mit dem Kabarettisten Max Uthoff am 20. Juli, Helge Schneider, der am 9. Juli aus alter Verbundenheit auf seiner Sommertour mit großer Band beim eigentlich für die Zugkraft des Künstlers zu klein gewordenen ZELTIVAL vorbeischaut, sowie dem populären Ukulele Orchestra Of Great Britain am 29. Juli drei Abende, an denen die humoristischen Aspekte im Vordergrund stehen. Dazu kommen zwei nachmittägliche Programmpunkte für Familien, wenn am 16. Juli die Karlsruher Sängerin Sandie Wollasch als Mami mit den Papperlapappis aufspielt und die finnische Race Horse Company am 5. und 6. August mit „Around“ Neuen Zirkus speziell, aber nicht nur für Kinder ab vier Jahren ankündigt.



Einen starken Jazzanteil beinhaltet das ZELTIVAL 2017, bei dem mit dem Gitarristen John Scofield und seiner Überjam Band am 19. Juli ein Altmeister und mit Robert Glasper Experiment am 14. Juli einer der spannendsten Innovatoren der gegenwärtigen Jazzlandschaft gastieren. Jazz- und Bluesanteile spielen ihre Rolle auch beim aktuelle Hits im Gewand der 20er bis 50er Jahre präsentierenden Scott Bradlee und seiner Postmodern Jukebox am 15. Juli, der Kenny Wayne Shepherd Band am 26. Juli, den französischen Nu-Jazzern von Electro Deluxe, dem funkigen Bläserquintett Lucky Chops am 3. August oder der Afro-Band Pili Pili des niederländischen Pianisten und Keyboarders Jasper van’t Hof. Zwei angesagte Bands aus Berlin kommen mit den Mighty Oaks am 28. Juli und Die Höchste Eisenbahn am 2. August nach Karlsruhe. Mit Locomondo aus Athen und ihrem Mix aus Reggae und Rembetiko (8. Juli), dem am 13. Juli sein 30. Bühnenjubiläum feiernden Shantel und seinem Bucovina Club Orkestar sowie der französische Babylon Circus am 16. Juli sorgen weitere Bands für ausgelassene Konzert-Parties mit globalem Anstrich. Als furioses australisches One-Man-Orchester wird Dub FX bereits am 4. Juli gastieren, um ZELTIVAL-Vorfreude zu verbreiten. Alle Infos gibt es unter www.zeltival.de

