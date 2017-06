Die 17. Darmstädter Residenzfestspiele - 28. Juli bis 08. August 2017

Wie jedes Jahr stehen auch die 17. Darmstädter Residenzfestspiele unter einem Motto, das Historisches mit Zeitgenössischem verbinden, Althergebrachtes neben Ungewöhnliches stellen und Ernstes mit Heiterem vereinen kann: „KlangDialoge – 450 Jahre Residenzstadt Darmstadt“ lädt ein, unsere alte Residenzstadt musikalisch zu erkunden und sich auf eine spannende Zeitreise durchs höfische und bürgerliche Darmstadt der vergangenen Jahrhunderte zu begeben.



Die Stadt Darmstadt birgt einen reichen Schatz an kulturellem und musikalischem Leben. Musik, Konzert und Oper hatten hier seit Jahrhunderten einen hohen Stellenwert.



Erleben Sie an historisch bedeutsamen Orten unserer reichen und bunten Musikstadt ein vielseitiges Programm mit u.a. Bill Ramsey & The European Swing Allstars (28.7, Kollegiengebäude, Innenhof Regierungspräsidium), Molières ‚Bürger als Edelmann’ mit Musik von Lully (29.7, Kollegiengebäude, Innenhof Regierungspräsidium), dem Crossover-Quintett Spark (4.8., Mathildenhöhe), und der Italienischen Opernnacht (06.08., Mathildenhöhe).



Der Ticketverkauf einiger Veranstaltungen hat bereits begonnen. Das vollständige Programm wird in Kürze veröffentlicht unter: www.residenzfestspiele.de.



Information und Ticketverkauf:



Festspielbüro der Darmstädter Residenzfestspiele, Mauerstraße 17,



64289 Darmstadt, Tel.: (+49) 6151 / 293929



Geöffnet von Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr



info@residenzfestspiele.de www.residenzfestspiele.de





