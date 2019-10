Pressemitteilung BoxID: 773825 (Kulturkreis und Volkshochschule Timmendorfer Strand e.V.)

Vorlesetag für Erwachsene in Timmendorfer Strand

Kulturkreis und VHS laden ein

Zum Bundesweiten Vorlesetag, Freitag den 15. November, lädt der Kulturkreis Timmendorfer Strand den ganzen Tag lang zum Zuhören und Entschleunigen ein. Um 10:30 Uhr startet Ostsee-Autorin Petra Stern mit Kurzgeschichten aus ihrem neuesten Werk. 11:30 Uhr und 12:30 Uhr folgen für Sprachinteressierte eine englische Lesung mit Maria Thermann und der Plattdeutschbeauftragte des Kreises Ostholstein, Heinrich Evers liest aus seinem Buch „Dat dröfft doch mal seggt warrn!“



Die Nachmittagsrunde beginnt um 14:30 Uhr mit Erich Röber und bayrischem Humor. Einen mordsmäßigen Spaß verspricht augenzwinkernd Katharina Schoonejans ab 15:00 Uhr. Zum besinnlichen Abschluss um 15:30 Uhr liest Angelika Vollbrecht aus Geschichte „Das wiedergefundene Licht“.



Alle Veranstaltungen finden im Strohdachhaus Timmendorfer Strand, Saunaring/ Ecke Strandallee statt und sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist aus Platzgründen dringend erforderlich: per E-Mail an info@vhs-timmendorfer-strand.de oder telefonisch unter 0700 0700 1144 (Ortstarif).



Der Bundesweite Vorlesetag ist das größte Vorlesefest Deutschlands: Über eine halbe Millionen Menschen haben im letzten Jahr teilgenommen. Die Initiatoren DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung laden in diesem Jahr bereits zum 16. Mal zum Aktionstag ein. Der Kulturkreis und die VHS Timmendorfer Strand unterstützt diese einzigartige Initiative zur Stärkung der Vorlesekultur in Deutschland.

