"Una festa della musica" - Nottbecker Sommernacht bietet italienischen Musikgenuss

Der Sommer steht vor der Tür und auch die dritte Auflage der Nottbecker Sommernacht lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Grund zur Vorfreude also, denn die Open-Air-Konzertreihe auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg ist inzwischen zu einem echten kulturellen Highlight avanciert. Am Samstag, dem 6. Juli, ist es so weit. In diesem Jahr steht das Musik-Event unter dem Motto „Una festa della musica“. Über den Stand der Vorbereitung informierten sich jetzt die Verantwortlichen, Förderer und Mitwirkenden.



„Nachdem die Musikreise letztes Jahr nach Frankreich führte, holen wir dieses Jahr eine ordentliche Portion Italienflair nach Oelde“, so Landrat Dr. Olaf Gericke. Gemeinsam mit Susanne Festge vom Förderverein des Hauses Nottbeck und Peter Scholz von der Sparkasse Münsterland Ost freut er sich schon jetzt auf ein unterhaltsames Konzertprogramm, das Kompositionen der italienischen Klassik, aber auch Big-Band-Sounds vor der historischen Kulisse des ehemaligen Rittergutes lebendig werden lässt.



Diesmal wieder zu einer etwas späteren Zeit, nämlich um 19.30 Uhr, beginnt das Programm, das Holger Blüder, Leiter der Schule für Musik im Kreis Warendorf, zusammengestellt hat. Mit unterschiedlichen Ensembles und dem großen Sinfonieorchester der Musikschule präsentiert er Werke italienischer Komponisten; vom Barock bis zur Gegenwart, von Vivaldi bis zur Filmmusik. Ergänzt wird das vielseitige Programm durch eine ganz spezielle Jazznote. Das Jugend-Ensemble „UniJAZZity“, Gewinner des WDR-Jazzpreises 2016, wird das Publikum mit swingenden Rhythmen begeistern. Passend zum Programm bietet das Team des KulturCafés Teeke in den Pausen eine Auswahl italienischer Speise- und Getränkespezialitäten.



„Bei dieser italienischen Konzertreise darf sich die ganze Familie auf ein Musikererlebnis der Extraklasse freuen“, sagt Peter Scholz, Vorstand der Sparkasse Münsterland Ost und Kuratoriumsmitglied der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf. Ein solches Projekt zu unterstützen sei für die Sparkasse „wirklich eine Herzensangelegenheit“. Den Organisatoren um Susanne Festge vom Verein der Freunde und Förderer des Hauses Nottbeck wünscht er für die Fortsetzung des Mammutprojekts Wetterglück und viel Erfolg.



Die Nottbecker Sommernacht ist eine Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer des Hauses Nottbeck in Zusammenarbeit mit der Kulturgut Haus Nottbeck GmbH, gefördert von der Sparkasse Münsterland Ost, der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf, der Rudolf-Haver-Stiftung, der Pott`s Brauerei Oelde und der Druckerei Festge.



Eintritt:

Platzkategorie A: VVK 25,00 EUR / 18,00 EUR; AK 28,00 EUR / 20,00 EUR

Platzkategorie B: VVK 20,00 EUR / 13,00 EUR; AK 23,00 EUR / 15,00 EUR



Kartenvorverkauf:

www.adticket.de, Ticket-Hotline (Tel. 0180-6050400)

Die Glocke – Kartenservice (Tel.: 02522-73300)

Forum Oelde (Tel.: 02522-72800)

Kulturgut Haus Nottbeck (Tel.: 02529-945590)



Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de

