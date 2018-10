Mord am Hellweg - Europäische Kriminacht

01.10.18

„Hellweg trifft Europa“ lautet das Motto der Kriminacht am Samstag, 6.10.2018, auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg. Mit Cilla und Rolf Börjlind, Roberto Costantini sowie Nina George geben sich international erfolgreiche Autorinnen und Autoren im Rahmen Krimifestivals „Mord am Hellweg“ die Ehre. Die Deutschen Leseparts übernehmen Regina Münch (WDR-Sprecherensemble) und der bekannte Schauspieler Sönke Möhring. Dazu gibt es Jazz mit dem Thomas Spies Quartett. Es moderiert Stefan Keim. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.



Europas geballte Krimipower in Westfalen. Cilla und Rolf Börjlind zählen zu den bekanntesten schwedischen Drehbuchschreibern für Kino und Fernsehen (u.a. Martin Beck-Reihe & Arne-Dahl-Serie). Ihre eigenen Krimis rund um die junge Polizistin Olivia Rönning und den ehemaligen Kriminalkommissar Tom Stilton wurden ebenfalls verfilmt. In Oelde stellen sie den neuen Band ihrer Reihe vor. Roberto Costantini bringt mit dem Thriller "Das Böse vergisst nicht", dem dritten Band der Serie um Commissario Balistreri, italienisches Flair und internationale Intrigen ins Kulturgut. Mitglied der Hauptjury des Europäischen Preises für Kriminalliteratur ist, neben den oben Genannten, auch die international erfolgreiche Autorin Nina George, die u.a. unter dem Pseudonym Jean Bagnol gemeinsam mit Jo Kramer die Provence-Krimireihe um den schwarzen Katzen-Ermittler Commissaire Mazan entwickelt hat.



Die deutschen Leseparts übernehmen der Filmschauspieler Sönke Möhring, der durch seine Rolle in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" bekannt wurde, sowie Regina Münch aus dem WDR-Sprecherensemble.



Das Thomas Spies Quartett mit Thomas Spies an der Gitarre, Wim Wollner am Saxophon, Uli Wentzlaff-Eggebert am Kontrabass und Norbert Sasse am Schlagwerk, sorgt mit feinen Jazz-Klängen für den musikalischen Rahmen.



Mord am Hellweg ist ein Projekt der Kulturregion Hellweg.

Infos: www.mordamhellweg.de



VVK 19,90 € / 17,90 € – AK: 24,00 € / 21,00 €

Tickets: www.reservix.de



Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de

