Konzert: Julia Biel

Sie ist eine der interessantesten Sängerinnen des internationalen Jazz: Julia Biel. Am Samstag, 12. Oktober, gastiert die Britin mit ihrer Band auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg. Das Konzert im Rahmen des diesjährigen Münsterlandfestivals beginnt um 19.30 Uhr.



Mit ihrer elektrisierenden Stimme erhielt Julia Biel seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Not Alone“ 2005 weltweit zahlreiche Musikpreise und zählt viele Musikgrößen aus Folk, Pop und Jazz zu ihren Fans. „I love her voice, I love her songs”, lobte kein Geringerer als Jamie Cullum. Julia Biel ist Multiinstrumentalistin, spielt auf der Bühne meist Klavier oder Gitarre. Vom ersten Ton an zieht Julia Biel das Publikum in den Bann: Sie transportiert Gefühle von Sehnsucht, Sinnlichkeit, Ausgelassenheit oder aber Wut.



Ihre Lieder verbinden auf sanfte Weise Folk-, Pop- und Jazzeinflüsse. Von einer Mischung „emotionaler Intensität“ aus Billie Holiday und Björk ist in Musikkritiken die Rede, auch Parallelen zu Nina Simone und Amy Winehouse werden gerne gezogen. Biels Songs sind mal sachte und zärtlich, dann wieder reiben sie sich an einem scheppernden Schlagzeug oder einem groovigen Bass-Solo. Schmerz und Freude werden fühlbar. Biel erzeugt eine Spannung, die über die intellektuelle Erfassung dessen, was sie singt, hinaus weist. Eine Spannung, die vielleicht auch dann noch erhalten bleibt, wenn die Musik verklungen ist.



Ein Konzert im Rahmen des Münsterland Festivals part 10. Veranstalter: Münsterland e.V., künstlerische Leitung: Christine Sörries.



SA 12.10.2019 | Einlass 19:00 Uhr | Beginn 19:30 Uhr



Konzert

Julia Biel

Julia Biel (Gesang, Piano, Gitarre), Rob Updegraff (Gitarre), Marli Wren (Bass), Callum Green (Schlagzeug).

VVK: 18,00 EUR / 16,00 EUR – AK: 20,00 EUR / 18,00 EUR



Tickets: www.reservix.de

Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de



Museum für Westfälische Literatur – Kulturgut Haus Nottbeck

Landrat-Predeick-Allee 1

59302 Oelde-Stromberg



Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 11.00 – 18.00 Uhr

