Kulturfabrik Krefeld e. V

Scheinheiligabend mit dem Provinztheater und Mondo Mash Up

Bereits zum vierten Mal betiteln die beiden Krefelder Bands Provinztheater und Mondo Mash Up den 23. Dezember als „Scheinheiligabend“ und laden ein zu einem gemeinschaftlichen Konzertabend in die Kulturfabrik. Zusammen mit Liedermacher Robert Kauffmann geht der Abend weit über ein normales Konzerterlebnis hinaus. Die Bands stellen schon lange im Vorfeld aufwändige Bühnenbilder her und erzählen mit vielen Akteuren während einer knapp dreistündigen Inszenierung kritisch und augenzwinkernd einen Jahresrückblick, bei dem die Bands im Schlagabtausch ihre Lieder präsentieren. Der "Scheinheiligabend" in der Kulturfabrik ist ein ausgelassener Start in die Weihnachtstage und möchte vor allem eins feiern: Das Miteinander.



Scheinheiligabend 2019

„… und das Wasser steigt!“

Kulturfabrik Krefeld

23. Dezember 2019, 19 Uhr

Eintritt: VVK 15,00€ zzgl. Gebühren AK 19,00€

