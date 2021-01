Während des starken Lockdowns liest Manolo Link am 14.01.2021 live auf Facebook aus seinem neuem Roman „Liebe endet nie“. Es geht um eine Liebesgeschichte voller Hoffnung, die die Herzen berührt. Liebe, Vergebung und Heilung sind die Themen dieses tollen Romans.



Manolo Link, Autor und Friedensbotschafter. Er wurde 1955 in Frechen bei Köln geboren und lebt als freier Schriftsteller in Dublin, Irland und Finisterre, Galicien.



Er schreibt Sachbücher, Fabeln und inspirierende, spirituelle Bücher.



Seine inspirierenden und bewegenden Werken sind „Ein neues Leben auf Bali“, „Ein neues Leben auf dem Jakobsweg“, „Philippe“, „Insua“, „Maria Milena“ und „Liebe endet nie“.



Lesung findet statt am 14.01.2021 von 18.30 bis 19:00 Uhr



Veranstaltungsort: Facebook-Seite



Kulturchallenge – Künstler engagieren sich

