Im fünften Jahr findet das Südstadtfest als Blende Eins Kurzfilmwettbewerb statt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbunden Einschränkungen bei Veranstaltungen findet das Festival digital online statt. Am Samstag, den 07.11.2020 ist das Kurzfilmfestival als Live-Stream ganz bequem von zuhause aus anzuschauen auf https://blende-eins.de .



Gäste bei dem Festival werden sein der Bestsellerautor Jando & die Schlicktown Crew.



Dabei sein wird eine ganz tolle Jury-Crew:



Jury Vorstellung:



Kira Plaß



Kira Plaß ist bereits das zweite Mal als Jurymitglied dabei und freut sich sehr auf den Blende Eins Livestream.



Kira Plaß, 1993 im wunderschönen Hamburg geboren und aufgewachsen, ist Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen.



Seit ihrem Abschluss hat sie bereits den Norden (Schlosstheater Celle, Theater Sehnsucht, Schauspielkollektiv Lüneburg) als auch den Süden Deutschlands (Theater Singen) unsicher gemacht und stand in verschiedenen Produktionen wie 2019 für die TLC Crime-Serie "Haustyrann" vor der Kamera.



Sie unterrichtet bereits seit vielen Jahren als Dozentin an der Kinder- und Jugendschauspielschule Task in Hamburg Improvisation und Figurenarbeit und ist seit 2020 Coach für Business und Präsenztraining sowie für Emotionsarbeit.



Ulrich Schöneborn



Ulrich Schönborn (51) ist Chefredakteur der Nordwest-Zeitung in Oldenburg. Vor seiner Berufung in die Chefredaktion hat er lange die Lokalredaktion Jever der Nordwest-Zeitung geleitet. Er lebt in der Wilhelmshavener Südstadt.



Laura Sophia Landauer



Laura Sophia Landauer, Kind eines brasilianischen Vaters und einer österreichischen Mutter, in Süddeutschland geboren, wuchs unter anderem in São Paulo, Wien und Hamburg (Schauspielstudium) auf und lebt inzwischen in Berlin.



Anfänglich war die Bühne ihr zu Hause, später ging es mehr in Richtung Drehen und Synchronsprechen.



Ende letzten Jahres durfte sie eine Kinopremiere auf dem Internationalen Filmfestival in Rio de Janeiro feiern.



Ansonsten hat sie vor kurzem bei einem Hamburger Tatort und einem wunderbaren Kostümfilm „Louis van Beethoven“ mitgewirkt, der im Dezember in der ARD ausgestrahlt wird.



Des weiteren kennt man ihre Stimme aus mehreren Filmen und Netflixserien, wie z.B.dem Oscarfilm „Selma“, als dreifache Mörderin in „Orange is The New Black“, „Homeland“, “What if“, „Transformers“, „Der Denver-Clan“, „The Good Lord Bird“, und vielen weiteren.



Außerdem arbeitet sie als Sprecherin für Dokumentationen, Werbung und Hörbuch.



Michael Onnen



Michael Onnen ist seit 2004 Dozent für den Bereich Filmclub an der VHS Wilhelmshaven. Seit fast 40 Jahren ist er in der Kinotechnik weltweit im Einsatz und hat als technischer Leiter diverser Film-Festivals für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen gesorgt.



Bei der Betreuung von nationalen und internationalen Film-Premieren hat er bereits mit Leinwandgrößen wie Sir Richard Attenborough, Wolfgang Petersen, Dustin Hoffmann, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Emma Thompson, Warren Beatty, Uwe Ochsenknecht, Katja Riemann, Heinz Hönig, Marius Müller-Westernhagen und Peter Maffay zusammen gearbeitet.



Christopher Groß



Christopher Groß leitet zusammen mit Andree Betten seit mehr als einem Jahrzehnt die Filmproduktionsfirma puzzle pictures. Sie drehen Imagefilme, Dokumentationen und Kinofilme. Der Regisseur und Schauspieler ist Ideengeber von Blende Eins und moderiert die Veranstaltung mit viel Engagement und Leidenschaft. Er dreht mit puzzle pictures selbst eigene Kurzfilme und wurde mehrfach ausgezeichnet.



Gäste Vorstellung:



Jando



Jando wurde am 16.07.1970 im niedersächsischen Oldenburg geboren. Mit seinen Geschichten möchte er zeitlose Botschaften für Jung und Alt, Groß und Klein erzählen. Sein Seemannsgarn spinnt er als waschechter Norddeutsche während ausgedehnten Wanderungen entlang der Küste. Als kleiner Junge wollte er Seeräuber werden, der Besitztümer an Arme verteilt. Diese Haltung spiegeln heute seine Bücher wieder. Sein Erstling "Windträume...eine wundersame Reise zu sich selbst", welchen Jando zunächst 2003 im Eigenverlag veröffentlichte, erschien 2010 bei einem klassischen Verlag und liegt auch als Hörbuch vor. Nach längerem Aufenthalt in Köln lebt er heute unweit der Nordseeküste. 2012 erschien das moderne Märchen "Sternenreiter: Kleine Sterne leuchten ewig", als gebundene und Hörbuchausgabe. Im Februar 2016 wurde der Titel auf dem koreanischen Buchmarkt eingeführt, nachdem sich der Verlag Penguin Publishing Cafe die Rechte sicherte. Die Film- und TV Produktionsfirma puzzle pictures erwarb die Filmrechte am Sternenreiter und hat mit Jando zusammen am Drehbuch geschrieben. Der Spielfilm soll 2020/21 in die Kinos kommen. Weitere Publikationen sind der immerwährende Kalender "Herzensbotschaften für das Jahr" und im Mai 2015 das moderne Märchen "Traumflieger: Lena schreibt Briefe an Gott", welches auch als Hörbuch vorliegt. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2014 wurde Jando für den "Virenschleuderpreis" nominiert und auf die Shortlist in der Kategorie "Ansteckendste Persönlichkeit" gewählt. Im September 2016 erschienen die Chroniken der Windträume. Eine Erzählung über Abschied und Trauer, über das ewige Werden und Vergehen, vor allem aber über Hoffnung und die unbändige Kraft des Lebens.2019 erschien das moderne Märchen "Im Himmel gibt es einen Bahnhof" als gebundene und Hörbuchausgabe. Der Titel wurde zum Buch des Monats Juni 2019 bei "KindofBook" gewählt. Seine neues Buch „Bilder, die ich dir aus Worten male ist am 08. Oktober 2020 erschienen.



Schlicktown Crew



Sie tragen den Spitznamen der Stadt Wilhelmshaven, die Rede ist von der Band „Schlicktown Crew“. Die Hip-Hop Crew, die mittlerweile aus einem musikalischen Team von 10 Personen besteht, bedient sich bei ihrem Sound bei allen Genres die Stimmung verbreiten und zum Tanzen einladen. Genau das richtige, um nach einem kuscheligen Filmabend noch einmal mit einem breiten Grinsen durch das Wohnzimmer zu tanzen



Das es bei Blende Eins, dem Kurzfilmfest in Wilhelmshaven nicht nur um Kurzfilme geht, sondern auch um eine schöne Südstadt, sollte hinlänglich bekannt sein. Dieses Jahr spendiert Blende Eis eine digitale Tour in einem Oldtimerbus des Wilhelmshaveners Verkehrsgeschichte e.V. . Abfahrtsort wird das Wohnzimmer sein. Die Fahrt macht sehr viel Spaß …. Erzählt viele interessante Dinge aus vergangener Zeit.



Los geht’s am 07.11.2020 ab 18 Uhr auf Blende Eins.



Die Kulturchallenge – Künstler engagieren sich, die von Jando Anfang des Jahres 2020 ins Leben gerufen wurde, freut sich schon auf das tolle Filmfest.



https://blende-eins.de .

