MONIKA MARTIN - FÜR IMMER - SOLOTOUR 2019

Die wahrscheinlich zärtlichste Stimme der deutschsprachigen Musikszene, Monika Martin startete am 11. Januar 2019 ihre neue Solotour “Für immer”. Am Sa., 27.04.2019 macht die Tournee halt in der Börse in Coswig. Mit dem gleichnamigen Album hat sie sich nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich neu erfunden und ist dennoch ihrer Linie treu geblieben. “Ohne Weiterentwicklung kommt es zur Stagnation.“ Das ist Monikas Motto.



Seit mehr als 20 Jahren verzaubert die sympathische Sängerin ihr Publikum nun schon mit einfühlsamen, herzerwärmenden Liedern. Zeitlosigkeit zeichnet all ihre Werke aus, mit neuen Facetten überrascht sie ihre Fans und gibt sich dem Rhythmus ihrer Songs hin. Von der sensiblen Ballade bis zur emotionsgeladenen Uptempo-Nummer ist bei der neuen “Für immer” - Tour alles geboten. Pure Lebensfreude erwartet den Zuschauer, wenn Monika die Bühne betritt. Und natürlich dürfen auch die großen Hits der vergangenen Alben der Österreicherin nicht fehlen. Monika Martin präsentiert sich authentisch, wie wir sie kennen und zeigt zugleich eine neue Seite - flotter, moderner und mit einem Hauch von Extravaganz.



Die Künstlerin mit der unverkennbaren Stimme ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen im Schlager und volkstümlichen Genre. Monika Martin hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise und Auszeichnungen verliehen bekommen, Millionenerfolge gefeiert und ist dabei stets sie selbst geblieben - ganz Mensch, hochemotional und leidenschaftlich. Die Nähe zu ihrer Fan-Familie spürt man bei jedem ihrer Auftritte. Diese Verbundenheit bewahrt sich Monika Martin “Für immer” und das macht ihre Konzerte und natürlich auch die neue Tour zum aktuellen Album “Für immer” zu etwas ganz Besonderem...



Sichern Sie sich jetzt Ihre Karte im Vorverkauf.



Börse Coswig



Sa., 27.04.2019 Beginn: 19.30 Uhr Einlass: 20.30 Uhr



VVK: Börse Coswig Tel. 03523-700186, Tickethotline Tel. 01806-994407 (0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) sowie unter www.boerse-coswig.de & an allen bek. VVK-Stellen.

