Erfolgreicher Kinosommer 2019

2.400 Besucher und dreimal ausverkauft

„Leider ausverkauft“ hieß es beim Kinosommer 2019 im Hof des Kulturforums gleich dreimal an der Abendkasse. Vom 01. - 11. August konnten Filmliebhaber eine bunte Mischung aus Drama, Biografie und Komödie unter freiem Himmel genießen. Die Veranstalter sind sehr zufrieden und freuen sich über die hohe Besucherzahl und eine Gesamtauslastung von 76 %. Auch Gewitterwolken, strömender Regen oder teilweise herbstliche Temperaturen am zweiten Kinosommerwochenende konnten die hartgesottenen Open-Air-Fans nicht abhalten, ins Kulturforum zu kommen. Nur knapp wurde der Besucherrekord von 2015 verfehlt, bei dem noch einmal rund 100 Besucher mehr den Weg in das Kulturforum gefunden hatten. Veranstaltungsreferentin Christina Hernold vom Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen freut sich über die zahlreichen Stammgäste. „Tschüss. Bis morgen!“ war häufig zu hören. „Wenn die Filmauswahl stimmt, kommen die Besucher auch mehrmals. Und das, obwohl der Kinosommer seit 2018 auf zwei lange Wochenenden komprimiert wurde“, so Hernold.



Filmauswahl stimmte



Am 01. August startete der Kinosommer bei warmen Temperaturen und Sternenhimmel mit dem Familienfilm „Der König der Löwen“, der bereits im Vorverkauf ausverkauft war. Die Biografie von Hape Kerkeling „Der Jung muss an die frische Luft“ lockte am zweiten Abend rund 460 Personen ins Kulturforum. Für das Musikdrama „Bohemian Rhapsody“ um die Kultband Queen waren die letzten Tickets kurz nach Öffnung der Abendkasse bereits vergriffen. Jan Maier, Geschäftsführer der FORUM Cinemas, ist begeistert von den Rahmenbedingungen: „Der Rastatter Kinosommer besticht durch seine schöne Location. Die Atomsphäre ist einmalig. Als bei „Bohemian Rhapsody“ der Mond über dem Kulturforum stand war das Open Air Kinoerlebnis perfekt. Wir freuen uns schon jetzt auf 2020!“

Schon jetzt sind sich die Verantwortlichen einig, dass der Kinosommer auch weiterhin gemeinsam veranstaltet wird - gerne auch wieder mit Beteiligung der Schellenteufel Rastatt 1992 e.V. als Gastronomiepartner.

