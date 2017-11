Ob alleine oder im Team: Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren können am Schreibwettbewerb teilnehmen! Teams sollten möglichst aus Gleichaltrigen bestehen und nicht mehr als zwei Kinder umfassen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in drei Altersgruppen ermittelt: 9 und 10 Jahre, 11 und

12 Jahre, 13 und 14 Jahre. Auch Schulklassen und Schreibgruppen sind herzlich eingeladen, sich mit mehreren Texten am Krimi-Schreibwettbewerb zu beteiligen. Die Krimis der Gewinnerinnen und Gewinner werden im jährlich neu aufgelegten Heft „Ausgezeichnete Krimis“ veröffentlicht. Die Preisträgerinnen und Preisträger stellen ihre Krimis öffentlich vor und lesen u.a. bei der Kinder-Kriminacht in der Seidlvilla, auf dem KiKS-Festival oder auf der Münchner Bücherschau im Gasteig. Einer der Siegerkrimis wird für radio-Mikro, Bayern 2, als Hörspiel bearbeitet und gesendet. Die Kurzfassung eines Siegerkrimis erscheint in der Münchner Kinderzeitung, und alle Siegerkrimis sind außerdem auf dem Kinderportal www.pomki.de als Audio zu hören.

Neu in diesem Jahr - der KrimiComic!

Wem das Schreiben schwer, das Zeichnen leichter fällt, oder wer einfach einmal ausprobieren will, wie das Erzählen eines Krimis mittels Sprechblasen und selbstgezeichneten Bildern von statten gehen kann, ist hier richtig.



Einsendeschluss Krimi: Fr, 20.2.2018

Alter: 9–14 Jahre

Einsendeschluss KrimiComic: Mo,12.3.2018

Alter: 9–14 Jahre

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 21. März 2018, um 16.00 Uhr im Literaturhaus München statt

Alle Kinder, die mitgeschrieben und – neu! – mitgezeichnet haben, erhalten dazu eine persönliche Einladung.

