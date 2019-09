Pressemitteilung BoxID: 768104 (Kuffer Marketing GmbH)

Das Beste für Deutschlands Genießer

Gastronomie- und Freizeitführer "Gutscheinbuch.de Schlemmerblock" voller 2:1-Gutscheine erscheint in zwei handlichen Formaten

Aus zwei wird eins: Die beiden Bestseller im Bereich Print-Gutscheinhefte in Deutschland – „Schlemmerblock“ und „Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.de“ – verschmelzen zu einem Produkt. Ab 2019 erscheint der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ in rund 190 Regionalausgaben in ganz Deutschland – je Region entweder im größeren Taschenbuch- oder handlichen Pocketformat. Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Genießer dürfen sich nach wie vor auf attraktive 2:1-Gutscheine aus den Bereichen Gastronomie und Freizeit freuen.



Genießen nach dem 2:1-Prinzip



Ein schönes Abendessen zu zweit, ein toller Tag im Freizeitpark oder eine erholsame Auszeit in der Therme: Mit den Gutscheinen des „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ können Genießer ihre Region neu kennenlernen. Egal ob Taschenbuch- oder Pocketformat: Jede Ausgabe enthält ausschließlich reine 2:1-Angebote im Gastronomiebereich und auch überwiegend im Freizeitbereich. Restaurants spendieren also zum Beispiel das zweite Hauptgericht, im Café ist das zweite Frühstück gratis oder im Kino bekommt der Partner die Karte geschenkt.



Große Gutschein-Auswahl



Das breite Gutschein-Angebot ist übersichtlich in nachfolgenden Kategorien sortiert: Restaurant, Spezial-Restaurant (z.B.: Buffet oder Burger), Schnellrestaurant (Selbstbedienung), Frühstück/Brunch, Café/Eiscafé, Schlürfen (z.B.: Cocktails) oder Freizeit. Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen können manche Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden. Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich. Alle Gastronomie-Angebote gelten uneingeschränkt innerhalb der aktuellen Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag – ausgenommen an Feiertagen.



Hohe Sparwerte



Der „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ beschert nicht nur schöne Erlebnisse, sondern schont auch den Geldbeutel. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Bereits mit dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung meist schon gelohnt.



In jedem „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ wartet außerdem ein zusätzliches Geschenk: Die GutscheinbuchPlus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5.000 weitere kostenlose, deutschlandweite Online-Coupons mit 2:1-Angeboten. Einfach unter www.gutscheinbuch.de/plus anmelden, Wunsch-Gutscheine online oder direkt über ein mobiles Endgerät generieren und damit auch spontan unterwegs genießen und sparen.



Titel: Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2020 (circa 190 Regionalausgaben)



Preis pro Block: 19,90 Euro statt 34,90 Euro UPE (Code SBL20 bei telefonischen und Online-Bestellungen angeben und Block zum Sonderpreis erhalten, ab drei bestellten Exemplaren versandkostenfreie Lieferung)



Gültigkeit Blöcke: ab sofort bis 01.12.2020



Erhältlich: im Handel, unter www.gutscheinbuch.de oder unter der Bestell-Hotline 01806 – 20 26 07 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 ct/Anruf aus dem Mobilfunk)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (