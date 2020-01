Pressemitteilung BoxID: 781106 (Kufentalente Bochum e.V)

Neue Kufentalente und glückliche Kindergesichter beim EisSalon Ruhr

Verein Kufentalente Bochum e.V. setzt auch in der laufenden Eislaufsaison seine Arbeit erfolgreich fort

Im Juni 2017 wurde der ehrenamtliche Eissportverein Kufentalente Bochum e.V. durch sieben engagierte Bochumer Bürger ins Leben gerufen. Im vierten Jahr ihres Bestehens haben die Kufentalente mittlerweile nicht nur einen neuen Vorsitzenden, sondern können auch ein sehr erfolgreiches Resümee ziehen. Acht Lauflernschulen wurden im Dezember 2019 und Januar 2020 bereits in der wunderschönen Kulisse des EisSalon Ruhr in der Jahrhunderthalle Bochum durchgeführt. Durchschnittlich bis zu 110 Kinder und Jugendliche nutzten hier jeweils die Möglichkeit, unter Anleitung der Trainerinnen und Trainer des Kufentalente Bochum e.V., das Schlittschuhfahren zu erlernen.



Zweck des Vereins ist die Schaffung von Gemeinschaftserlebnissen, unabhängig von sozialen Schichten, Herkunft und Religion und die Förderung eines vorurteilsfreien, respektvollen Umgangs miteinander durch den Sport. Vor allem Kinder und Jugendliche ohne eigene finanzielle Ressourcen und aus weniger begünstigten Haushalten sollen gefördert werden. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, dennoch die vielfältigen Betätigungen auf dem Eis auszuüben und den Eissport für sich entdecken zu können.



Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet der Kufentalente Bochum e.V. insbesondere mit den kommunalen Fachämtern, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie anderen Vereinen zusammen.



Langfristig soll somit die Nachwuchsförderung im Eissport sichergestellt und Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven aufgezeigt werden, ihren eigenen Weg zu gehen.



Möglich macht diese Arbeit vor allem auch das Sponsoring der Stadtwerke Bochum, die die Vereinsarbeit der Kufentalente bereits im Entstehungsjahr für drei Jahre zum Zukunftsprojekt wählten und durch die der Verein eine Unterstützung für die Umsetzung seiner Satzungszwecke erhält.



Der Einsatz der Trainerinnen und Trainer bei den einzelnen Lauflern-Terminen wurde mit freudestrahlenden Kindergesichtern belohnt. Die ehrenamtlich engagierten jungen Frauen und Männer werden vom neuen Präsidenten der Kufentalente Bochum e.V., Kevin Bock, organisiert. Dieser ist Gründer der Ice-Freestyle-Formation TurtleStyle Dortmund, mit der er in den letzten drei Jahren auf dem Eis sehr erfolgreich war. Seit 2019 ist er zudem im deutschen Fernsehen, in der Serie „Alles was zählt“, in der Rolle des Andy Sievers zu sehen. In seinem ersten Amtsjahr ist Kevin Bock vollkommen begeistert von seiner Arbeit bei den Kufentalenten und davon, dass insgesamt in dieser Saison bereits mehr als 500 Kinder auf dem Eis unterrichtet wurden: „Ich lebe meinen Traum, deswegen möchte ich mit diesem Projekt jedem Kind die Chance geben, das Eislaufen zu erlernen und Spaß auf dem Eis zu haben.“



Die rege Teilnahme an der angebotenen Lauflernschule freut auch den Geschäftsführer der Jahrhunderthalle Bochum, Andreas Kuchajda, sehr, denn „es gibt nichts Schöneres, als früh am Tag bereits in glückliche Kindergesichter zu sehen“.



Die Teams des Vereins Kufentalente Bochum e.V, und der Jahrhunderthalle Bochum freuen sich auf eine erfolgreiche Fortsetzung in Winter 2020/2021.



Der Verein freut sich jederzeit über neue, engagierte Mitglieder. Für weitere Informationen wenden Sie sich per E-Mail an: info@kufentalente.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (