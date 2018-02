Familienzuwachs - 9 neue Partner im CB Karlsruhe!

Die neuen Location-Partner des Convention Bureau Karlsruhe decken alle Eventualitäten ab und erweitern das Angebot: vom Evergreen über jung und modern bis regelrecht märchenhaft ist von allem etwas dabei.



Ob Besucher oder Einheimischer, Kurzurlaub, Businesstrip oder Zwischenstopp, Firmenevent oder Familienfeier, für Locations und Dienstleister im Großraum Karlsruhe ist das Convention Bureau die beste Anlaufstelle. Mit dem neuen Jahr kamen auch neue Partnerschaften und so freuen wir uns, Ihnen einige unserer jüngsten CB-Mitglieder vorzustellen. Allein diese kleine Auswahl an Locations zeigt die Vielfalt der Region und damit die Vielfalt unserer Partner.



In Karlsruhe selber weiß die Gastro- und Locationszene mit Kreativität und Einfallsreichtum zu überzeugen. Hier zählt unter anderem das mint - Gastronomie im ZKM zu unseren neuesten Partnern. Ob im charmant urbanen mint selber oder mit mint-Catering in einem der größeren Veranstaltungsräume des ZKM, hier treffen persönlicher Service, gesunde, frische Küche und eine moderne, weltoffene Location aufeinander. Weniger medienbezogen, aber genau so besonders werden Feiern im Badisch Brauhaus, das sich das "Anders Als Alle Anderen" kurzerhand in den Namen gesetzt hat. Mit Hausbrauerei, Eventlocation und Hotel findet man hier einen kompetenten Ansprechpartner für alle Belange. Für alle die es noch weniger alltäglich haben möchten, steht das Fahrgastschiff Karlsruhe am Karlsruher Rheinhafen bereit, um Weihnachtsfeiern, privaten Festen, Betriebsausflügen oder Tagungen einen unvergesslichen Touch zu verleihen.



Für Kurz- und Langzeitgäste haben wir unser Hotelsegment um zwei schöne Partner bereichert: Das Acora Hotel in Karlsruhe und die Villa Trautz in Pforzheim bieten neben klassischer Hotellerie charmante Apartments an, um sich auch auf längeren Reisen ein bisschen mehr "zuhause" zu fühlen.



Nur ein paar Kilometer östlich von Karlsruhe finden Sie mit dem Anders auf dem Turmberg eine wahrhaft andere Veranstaltungslocation. Hier genießt man eine wunderschöne Aussicht bis zu den Pfälzer Bergen bei gastronomischen "casual fine dining"-Highlights. Zudem ermöglicht die Top-Location alles, vom intimen kleinen Rahmen bis hin zu Großveranstaltungen mit bis zu 200 Personen.



Noch ein wenig weiter gen Osten wird es im Schloss Mühlhausen märchenhaft. Dabei verleihen das Schloss und die Vorburg nicht nur Hochzeiten und Familienfeiern sondern auch Firmenevents und Workshops eine beeindruckende Kulisse.



Mit dem Best Western Plus Hotel Vier Jahreszeiten in Durbach entfernen wir uns schon ein gutes Stück weiter von Karlsruhe. Idyllisch im Schwarzwald gelegen, umgeben von Weinbergen, vereint das Best Western modern ausgestattete Hotel- und Veranstaltungsräumlichkeiten mit einem reichen Angebot an Entspannung, Natur und Kultur.

Ein wenig stolz sind wir auf die Aufnahme des Holiday Inn Villingen-Schwenningen, das unseren Radius auf 150 km vergrößert. Der gut 120 Kilometer Luftlinie südlich von Karlsruhe gelegene Ort ist auch über Straßburg und Zürich optimal zu erreichen, das 4-Sterne-Holiday Inn weiß dabei mit moderner Ausstattung und zeitgemäßem Komfort zu überzeugen.



Guter Service spricht sich rum und so freuen wir uns sehr über unseren Zuwachs und die stete Vergrößerung unseres Qualifikationsgebietes, sowohl räumlich als auch inhaltlich. So profitieren sowohl Partner als auch Besucher von unserer Expertise und unserer Reichweite und Vielfalt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.conventionbureau-karlsruhe.de













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren