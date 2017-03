Neuer TV-Spot für Krombacher

Die Krombacher Brauerei geht mit einem neuen TV-Auftritt an den Start und setzt dabei auf vertraute Inhalte, die neu inszeniert werden. Der 29-sekündige Spot wird am 03.03.2017 erstmals zu sehen sein.



Kontinuität in der Werbung spielt für Krombacher seit jeher eine große Rolle – im Zuge einer kontinuierlichen und nachhaltigen Markenführung wurde die TV-Kampagne konsequent weiterentwickelt. Das wird honoriert, denn in der Marktforschung erzielt der Spot hohe Leistungswerte. Das Fazit der Verbraucher: Die perfekte Verbindung zwischen reiner Natur und frischem Genuss.



Mit dem neuen TV-Spot legt die Kreativagentur Kolle Rebbe ihre erste Kampagne für Deutschlands beliebtestes Pils vor. Sie setzen damit konsequent die erfolgreiche Kampagne mit neuen Ideen fort. Das bisherige Key-Visual, die berühmte Krombacher Insel, ist weiterhin elementarer Bestandteil. Auch der neue TV-Spot zahlt auf die Krombacher Kernwerte wie Natur und Genuss ein, setzt aber gleichzeitig weitere attraktive Markenimpulse für den Endverbraucher.



Gedreht wurde im Sommer 2016 in der Krombacher Heimat, u. a. an der nahegelegenen Lenne, dem Biggesee und der Wiehltalsperre. Drei junge Männer, in eine harmonische Naturszenerie eingebettet, genießen gemeinsam – jetzt erstmals mit der neuen 0,5 l Flasche – ihr Krombacher. Für die Wiederkennung sorgt neben der Krombacher Insel die altbekannte Melodie "Stars will lead the way" der schottischen Band Simple Minds.



Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing, ist sich sicher: „Mit dem neuen TV-Spot aktualisieren und dynamisieren wir unsere Marke, bleiben jedoch natürlich unseren Markenwerten treu und machen erfrischenden Genuss in reiner Natur noch erlebbarer.“



Der Spot wird ab sofort auf reichweitenstarken Sendern zu sehen sein. Seine Fernseh-Premiere feiert er am Freitagabend in der "Best Minute" – also kurz vor der ARD-Tagesschau. Darüber hinaus ist er auf reichweitenstarken Free-TV-Sendern sowie auf Sky zu sehen. Die neuen Szenen des TV-Spots werden auch im Rahmen des Presentingengagements bei RTL (Formel 1), Sky (Bundesliga) und der ARD („Sportschau") eingesetzt.



Agentur: Kolle Rebbe, Hamburg

Regie: Niko Karo, München

Produktion: Bubbles, Hamburg

Postproduction: Acht, Frankfurt/Main

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren