Neu: KROMBACHER'S FASSBRAUSE Cola & Orange

Ab sofort bringt Krombacher’s Fassbrause die neue Sorte Cola & Orange als echte Alternative zu etablierten Cola-Mix-Getränken auf den Markt. Damit erschließt Deutschlands beliebteste Fassbrause ein neues, erfolgreiches Segment und spricht neue Verwender an.



Die erfrischend-spritzige Krombacher’s Fassbrause Cola & Orange wird mit Orangensaft hergestellt und ist natürlich mit 0,00% Alkohol. Das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk wird in der 0,33l Klarglasflasche angeboten und richtet sich insbesondere an die junge Zielgruppe. Der neue Produktauftritt auf dunkelbrauner Holzanmutung setzt sich deutlich von dem bestehenden KROMBACHER’S FASSBRAUSE Sortiment ab und garantiert gleichzeitig den bekannten, natürlichen Look. So inszeniert sich Krombacher’s Fassbrause Cola & Orange als die fassgebrauste Alternative in der orange-roten Cola-Mix-Welt.



Zur Bekanntmachung der neuen Sorte Cola & Orange startet ab Mai eine aufmerksamkeitsstarke Plakat- und Funkkampagne. Am POS wird ein KROMBACHER’S FASSBRAUSE Probierpack mit den fünf Sorten Zitrone, Holunder, Schwarze Johannisbeere, Rhabarber und Cola & Orange sowie einem exklusiven KROMBACHER’S FASSBRAUSE Glas angeboten – abwechslungsreiche Erfrischung inklusive.



KROMBACHER‘S FASSBRAUSE Cola & Orange ist in der 0,33 l Mehrwegflasche im handlichen 6er Pack und im 4 x 6 x 0,33 l Mehrwegkasten erhältlich.

