Krombacher o,0% ist neuer Partner der Deutschland Tour

Krombacher o,0% weitet sein Engagement im Radsport weiter aus. Mit der Deutschland Tour, Deutschlands größtem Radsportfestival, wurde eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Die Vereinbarung beinhaltet eine umfangreiche Logound Markenpräsenz. Natürlich werden auch die Teilnehmer der Jedermann Tour, dem Rennen für Hobbyradsportler im Rahmen der Deutschland Tour, im Nachzielbereich mit Krombacher o,0% versorgt. Zudem werden auch die Zuschauer auf der begleitenden Expo bei der Teampräsentation in Hannover und den Etappenzielen an den Krombacher Ständen den natürlichen und isotonischen Durstlöscher probieren können. „Wir freuen uns sehr, dieses besondere Highlight im deutschen Radsport-Kalender in den kommenden Jahren als Partner zu unterstützen“, so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei. „Gerade die Verbindung von Amateuren und Profis macht die Deutschland Tour zu einem ganz besonderen Ereignis – sowohl für die Fahrer als auch für die Zuschauer.“ Auch Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, zeigt sich glücklich mit dem neuen Partner: „Krombacher o,0% ist schon seit längerem im Radsport aktiv und hat sich als wichtiger sowie verlässlicher Partner bewiesen. Wir freuen uns einen Kooperationspartner mit solch einem sportlichen Anspruch für die Deutschland Tour gewonnen zu haben.“



Krombacher o,0% als starker Partner des Radsports

Mit dem Sponsoring der Deutschland Tour präsentiert sich Krombacher o,0% einmal mehr als starker Partner des Radsports. Neben der Deutschland Tour unterstützt Krombacher o,0% u.a. auch den Radklassiker Eschborn-Frankfurt und den Münsterland Giro. Zudem gab Krombacher erst vor kurzem die Vertragsverlängerung mit dem deutschen UCI WorldTour-Top-Team BORA – hansgrohe bekannt. Die Mannschaft wird auch bei der Deutschland Tour an den Start gehen. Aber nicht nur die Profis werden sich bei der Deutschland Tour messen. Im Jedermann-Rennen können auch Freizeitsportler das Tour-Feeling hautnah erleben.



Freistarts für Jedermann-Rennen zu gewinnen

Wer sich noch einen der begehrten Startplätze für die Jedermann Tour in Erfurt sichern will, dem bietet Krombacher o,0% dazu die einmalige Gelegenheit. Vom 12.06.2019 bis 12.08.2019 können sich alle Interessierten auf https://sportevents.krombacher.de/ bewerben oder jetzt schon für den Reminder zur Verlosung anmelden. Alle Starter werden natürlich mit Krombacher o,0% verpflegt. Die sportlich isotonische Erfrischung löscht nicht nur den Durst der Radsportler, sondern unterstützt auch durch die enthaltenen Vitamine direkt den Körper bei der Regeneration, wie eine aktuelle Studie* von Prof. Baum (Sporthochschule Köln) beweist.



*Die Studie: http://www.professor-baum.de/info.php/aktuelle-publikationen.html



Schnelle Regeneration – für Sportler ist Krombacher o,0% die isotonische Erfrischung. Die in allen Sorten enthaltene Folsäure und das in den Sorten Pils und Weizen enthaltene Vitamin B12 tragen zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin B12 trägt darüber hinaus zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und kann die physische und mentale Leistungskraft unterstützen. Sowohl Vitamin B12 als auch Folsäure tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei. Ob als Pils, Weizen, Radler oder ganz neu auch als Grapefruit Weizen-Mix: mit Krombacher o,0% können neue Herausforderungen kommen.

