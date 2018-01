Game on: Krombacher wird offizieller Bierpartner der PDC Europe

Die Übertragungen der 25. Darts-WM in London sorgten im Deutschen TV für starke Einschaltquoten. Das spektakuläre Finale verfolgten im Schnitt über zwei Millionen TV-Zuschauer – so viele wie noch nie. Während der WM kam etwa ein Drittel der über 60.000 Besucher aller Zuschauer im „Ally Pally“ aus Deutschland. Der Dartssport hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen. Auch in Krombach ist man 2018 im Dartsfieber: Die Krombacher Brauerei ist neuer offizieller Bierpartner der europaweit agierenden „Professional Darts Corporation Europe“ (PDC Europe). Die Partnerschaft umfasst den Ausschank an den verschiedenen Turnierstandorten der European Tour, Logo- und Nutzungsrechte und Ticketverlosungen über diverse Gewinnspiele.



Seit 2006 veranstaltet die PDC Europe Turniere auf dem kontinentalen europäischen Festland auch außerhalb Großbritanniens. Die seit 2012 stattfindenden European Tour Events haben sich zu den wichtigsten Veranstaltungen im Dartssport nach den Major-TV-Turnieren entwickelt. Knapp 250.000 Zuschauer erwartet die PDC Europe in diesem Jahr auf ihren 16 Turnieren in Arenen in Deutschland, Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Gibraltar, bei denen die weltbesten Spieler mitmachen. Zum Abschluss der European Tour 2018 wird im Herbst in der Dortmunder Westfalenhalle die European Darts Championship ausgespielt und auch hier brummt bereits der Vorverkauf.



Grund genug für die Marke Krombacher daran teilzuhaben – als Partner von zahlreichen Sportarten, durch die begeisterte Menschen zusammenkommen und immer da vertreten, wo Sport im Mittelpunkt steht. Dazu Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei: „Darts ist ein absoluter Kult-Sport und der Mix aus Sport und Party begeistert immer mehr Menschen. Wir freuen uns auf die Kooperation mit der PDC Europe und darauf, bei einer so mitreißenden Sportart mit der Marke Krombacher dabei zu sein.“



Werner von Moltke, Präsident der PDC Europe: „Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Krombacher. Es ist für uns eine Art Ritterschlag der zeigt, dass Darts nunmehr auch für die Top-Brands in Deutschland relevant ist. Krombacher zeigt sich hier erneut als Vorreiter, da sie das Thema PDC Europe und Darts auch aktiv über ihre eigenen vertrieblichen und kommunikativen Kanäle spielen. Ich bin überzeugt davon, dass sich hier zwei starke Partner gefunden haben, die sehr gut zueinander passen.“



Krombacher und Darts – eine Kombination die passt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren