Pressemitteilung BoxID: 780292 (KRIMI total GmbH)

Messerscharfes Bündnis: KRIMI total trifft oscarverdächtigen Film "Knives Out - Mord ist Familiensache"

Der Dresdner Spieleverlag KRIMI total kooperiert beim Start des vielfach Golden-Globe-nominierten Films "Knives Out - Mord ist Familiensache" mit UNIVERSUM Film

Krimifans kommen in diesem Winter voll auf ihre Kosten: Am 2. Januar 2020 startet „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit Weltstars wie Chris Evans bundesweit in den Kinos. Die Szenerie krimineller Machenschaften inmitten einer Familie erinnert stark an einige der KRIMI total Fälle. „Der Mythos der Familie“ oder die Neuheit „Der Fall einer Lady“ stehen hier an erster Stelle. Das sah auch UNIVERSUM Film so und sprach Marktführer KRIMI total auf eine Kooperation zum Filmstart an. „Wer von „Knives Out – Mord ist Familiensache“ begeistert ist, kann mit den Spielen von KRIMI total das KRIMI-Flair in die Wohnzimmer holen“, so Autor und Geschäftsführer Jörg Meißner. Der seit 15 Jahren am Markt tätige Spieleverlag stellt eine größere Anzahl an Spielen für deutschlandweite Verlosungen von UNIVERSUM Film zur Verfügung. Diese werden über verschiedene Kanäle wie Flyer und Social Media kommuniziert.



KNIVES OUT – Mord ist Familiensache begeistert mit spannender Story und internationalen Weltstars



Der Film taucht in die geheimnisvolle Welt des Mystery Dinners ein: Familienpatriarch und Krimiautor Harlan Thrombey wird an seinem 85. Geburtstag ermordet, die Ermittler wollen den Fall schnell aufklären. Die Familie zeigt sich jedoch wenig kooperativ, niemand möchte etwas mitbekommen haben. Nun ist es an den Ermittlern, Licht ins Dunkel zu bringen und den Mord aufzuklären. Regisseur Rian Johnson arbeitete mit vielen Superstars zusammen, darunter Daniel Craig, Chris Evans und Jamie Lee Curtis. „Knives Out – Mord ist Familiensache“ verspricht spannende Unterhaltung für die Zuschauer.



KRIMI total holt seit 15 Jahren die Mörderjagd mit Freunden in die Wohnzimmer



Mit Freunden eine witzige Dinnerparty inszenieren und mörderisch viel Spaß haben – das sind die Garanten für einen unvergesslichen KRIMI total Abend. Mit KRIMI total Spielen kommt die spannende Tätersuche mit Intrigen, Spekulationen, überraschenden Wendungen und lustigen Verstrickungen nach Hause. Mit „KRIMI total – Der Duft des Mordes“ erschien das erste Krimispiel. Diesem folgten weitere 20 Fälle, u. a. auch ein Jugend- und ein Kinderspiel. Bisher wurden über 180.000 Exemplare verkauft, die mehr als 1,7 Millionen Spieler zu Verdächtigen machten.



Mit KRIMI total DINNER und EVENT wird das Portfolio des Unternehmens erweitert. In über 250 Veranstaltungen erwarten die Gäste deutschlandweit ein erlesenes Vier-Gänge- Menü mit einem mörderisch spannenden Krimitheater und einem mysteriösen Mord. Mehr als 200.000 Gäste begaben sich bereits erfolgreich auf Spurensuche und erlebten unvergessliche Momente.



Die Spiele sind im Webshop unter www.krimitotal.de und im Handel erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (