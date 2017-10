Seminar "Telemarketing - Telefonverkauf & Side-by-side-Coaching on the job"

Sex sells?! Selling sells!!



Das Telefon ist als eines der wichtigsten Kundenbeziehungs-Tools aus dem heutigen Alltag moderner Unternehmen gar nicht mehr weg zu denken; es ist wichtiges Kontaktaufnahme-, Marketing- sowie Kundenpflege-Instrument und von nur einem Ort weltweit einsetzbar – persönlich und äußerst wirtschaftlich zugleich!



Als Verkäuferpersönlichkeit wird man nicht geboren, man erwirbt sie durch Anregung, Praxis, Feedback und Üben. Verkaufsprofis sind wie Radprofis – letztere trainieren über 30.000 km um ein Rennen von nur 200 km zu bestreiten. Es ist der schrittweise Erfolg, der uns Menschen am Meisten motiviert, am Ball zu bleiben und uns ständig zu verbessern!



Die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir uns TRAUEN, unsere so genannte Komfortzone zu verlassen, dass unsere Neugier und der Erfolgsglauben unsere natürliche Angst vor dem „Fremden“ besiegt. Durch Zutrauen entsteht Leistung!



Ihr Nutzen:



Sie erfahren in einem praxisnahen, fördernden und fordernden Training, worauf es im persönlichen Kundenkontakt ankommt, um einen erfolgreichen Verkaufsabschluss zu erzielen. Sie lernen eigene innere Barrieren zu erkennen und sich an ihnen vorbei ZU TRAUEN. Sie erkennen, welche wichtige Rolle Emotionen im Verkauf spielen und erfahren, diese gezielt einzusetzen. Sie werden anhand Ihrer eigenen Erfahrung im Training Anregungen mitnehmen, die Ihnen im Hinterkopf haften bleiben, versprochen! In einer 2-tägigen Grundausbildung in der „Kunst der zwischenmenschlichen Kommunikation“ erwerben Sie eine solide Basis für Ihren Verkaufserfolg! Wie Paul Watzlawick schon sagte: Man kann nicht NICHT kommunizieren.



Das Training wird auch gern als Train-The-Trainer-Modul angeboten!



Zielgruppe: Vertriebsmitarbeiter – und auszubildende, Telemarketing / Call-Center-Agents, Abteilungs- und Teamleiter sowie Trainer



Inhalte:



* Wie funktioniert zwischenmenschliche Kommunikation, die Basis des Verkaufserfolgs

* Wichtige Aspekte der Kommunikation am Telefon

* Das Einflussmodell – wie nehme ich zielgerichtet Einfluss auf mein Gegenüber

* Am „Türsteher“ vorbei kommen

* Der richtige Einstieg – der erste Eindruck ist entscheidend

* Die Chemie zum Stimmen bringen

* Verkaufsrhetorik – Fragetechniken & Nutzenargumentation gezielt eingesetzt (u.a. the Rule of Scarcety)

* Emotionen im Verkauf erkennen und für den Erfolg nutzen

* Mit Einwänden souverän umgehen

* Verschiedene Kundentypen und der Umgang mit ihnen

* Der Abschluss – Abschlusstechniken

* Inhaltsabbildende Gesprächsleitfäden anhand von realen Situationen erstellen

* Feedbackregeln

* Rollenspiele & Feedback

* Transfer sichern durch Side-by-Side-Coaching on the Job



Referentin:



Frau Tina Mehlig, Training mit Hirn, Herz & Humor J



Seminarmethoden:



P-A-F = Präsentation (40%), Applikation & Feedback (60%),



d.h. lebendige interaktive Präsentation der Inhalte, Fallstudien,



Rollenspiele und Feedback durch Gruppe und Trainer



Seminardauer:



5 Tage: 2 Tage Basistraining + 2 Tage Verkauf + 1 Tag Transfer durch Side-by-side-Coaching on the Job



Seminarzeiten:



9.00 Uhr – ca. 16.30 Uhr



Seminarort:



Inhouse oder durch uns organisiert



Konditionen: Bitte sprechen Sie uns an.



Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Seminarangebot zu unterbreiten und beraten und unterstützen Sie bei Interesse sehr gerne!



Der Vorteil unserer Inhouse-Seminare ist, dass wir flexibel auf Ihre firmenspezifischen Wünsche und Vorstellungen eingehen können. Das betrifft sowohl den Inhalt als auch den zeitlichen Ablauf unserer Schulungen.

