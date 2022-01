LEADER-Region: Zukünftige Entwicklung und Gestaltung der Region Vogelsbergkreis

Auch in den kommenden Jahren – bis 2027 – will die Region Vogelsbergkreis eine Anerkennung als „LEADER-Region“ erhalten und dadurch unter anderem von Fördergeldern der EU profitieren. Bei der Gestaltung der lokalen Entwicklungsstrategie – ein Bestandteil des Bewerbungsprozesses – können Vogelsbergerinnen und Vogelsberger ihre Ideen, Projekte und Ziele einbringen. In einer Online-Auftaktveranstaltung am 20. Januar, ab 17.30 Uhr, können sich Interessierte beteiligen, und sich außerdem über das LEADER-Förderprogramm, die lokale Entwicklungsstrategie und künftige weitere Diskussions- und Beteiligungsmöglichkeiten am Entwicklungsprozess unserer Region informieren.LEADER fördert Projekte, die die Wirtschaftskraft und Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit unserer Region sichern. „Das Besondere daran ist, dass sich viele Menschen dabei einbringen können, um so regionale Entwicklungsprozesse anzustoßen. Unterstützt mit den Fördermitteln aus dem LEADER-Programm können diese dann umgesetzt werden. Ihre Ideen für die kommenden Jahre können alle Interessierten bereits bei unserer Auftaktveranstaltung einbringen“, sagt der Erste Kreisbeigeordnete und Vorsitzende des Vereins „Region Vogelsberg“ Dr. Jens Mischak.Auf Basis der gemeinsam erarbeiteten (Projekt-)Ideen wird der Verein „Region Vogelsberg“ in den nächsten Monaten eine „Lokale Entwicklungsstrategie“ für die Jahre bis 2027 erstellen und sich damit im Mai des kommenden Jahres beim hessischen Landwirtschaftsministerium um eine erneute Anerkennung als LEADER-Region bewerben.Diese Entwicklungsstrategie steckt den künftigen Rahmen darüber ab, welche Projekte und Vorhaben als besonders gut für die Entwicklung der Region angesehen werden und welche durch die Fördergelder profitieren können.Wer die Region aktiv mitgestalten und seine Vorstellungen gerne teilen möchte, kann sich unter info@region-vogelsberg.de für die Online-Auftaktveranstaltung am 20. Januar anmelden. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte nach der Anmeldung per E-Mail. Außerdem kann sich über ein Online-Ideenformular eingebracht werden – Informationen dazu sind auf https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/ verfügbar