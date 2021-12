Ein schützender Piks und Geschenke vom Nikolaus

297 Mädchen und Jungen bei Sonder-Impftermin in der Hessenhalle geimpft / Valerie aus Hattersheim bekommt die erste Spitze

Valerie ist die Erste, die an diesem Samstagnachmittag geimpft wird. Ein bisschen aufgeregt ist sie schon, vor allem aber froh, endlich an der Reihe zu sein. Genau wie ihr Papa. Er ist Betriebsarzt in Höchst und überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, die Pandemie in den Griff zu bekommen: „Es ist doch klar: Wir müssen impfen, impfen, impfen.“



Gespannt wartet Valerie im Foyer der Hessenhalle darauf, dass sich die große weinrote Tür zum Impfzentrum öffnet. Hinter ihr – natürlich mit dem gebotenen Abstand – haben sich andere Mamas und Papas mit ihren Kindern eingereiht, auf dem Platz vor der Halle treffen weitere Familien ein, auch der große Parkplatz füllt sich mehr und mehr. Auffällig sind die vielen „fremden“ Kennzeichen von Nord- bis Südhessen.



Auch Valerie und ihr Papa Dr. Bernd Herber haben eine Anreise von gut anderthalb Stunden hinter sich. Sie wohnen in einem Stadtteil von Hattersheim, zwischen Frankfurt und Wiesbaden gelegen. In einer Frankfurter Zeitung war über die Sonder-Impfaktion für Kinder in Alsfeld berichtet worden, „da habe ich sofort im Impfzentrum angerufen und noch am selben Tag die Terminbestätigung bekommen“, schildert der Mediziner. In Südhessen gebe es bislang keine vergleichbaren Sondertermine für Kinder, umso mehr freut es Herber, dass seine Tochter nun in Alsfeld geimpft werden kann.



Valerie ist acht, in ihrer Klasse hat noch kein Kind die Corona-Schutzimpfung bekommen. „Ich bin die Erste“, verrät sie, während sie zum Anmelde-Schalter der Hessenhalle läuft. Von dort geht es zur Ärztin, die die Aufklärung übernimmt, und schließlich in die Impfkabine. Tanja Mück gibt der Achtjährigen nicht nur die Spitze, sie hat auch ein kleines Geschenk für Valerie.



Und dann wartet noch eine Überraschung auf die Jungen und Mädchen in der Hessenhalle: Der Nikolaus kommt und verteilt ebenfalls kleine Geschenke.



Genau 297 Kinder wurden am Samstag und Sonntag geimpft. „Alles hat reibungslos geklappt“, so das Fazit des ärztlichen Leiters Dr. Eich Wranze-Bielefeld. „Wir können die Anzahl der Impfungen sogar noch erhöhen – auf 200 an einem Tag“, ergänzt Michael Jahnel, der organisatorische Chef des Impfzentrums. Dies wird beim nächsten Termin am 8. und 9. Januar bereits der Fall sein. Und Mitte Januar wird dann auch Valerie wieder nach Alsfeld kommen – genau wie all die anderen Mädchen und Jungen, die am Wochenende in der Hessenhalle waren, denn sie alle bekommen dann ihre Zweitimpfung.