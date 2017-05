Keine Zeit für nichts - Selbstorganisation für Kreative" von Dr. Nida Bajwa

Am Donnerstag, den 08. Juni, lädt das kreativzentrum.saar zu dem Vortrag "Keine Zeit für nichts - Selbstorganisation für Kreative" ein. Ab 19 Uhr erhalten alle interessierten Zuhörer in der Kantine des KuBa - Kulturzentrum am EuroBahnhof Einblicke in die Grundlagen eines effektiven Zeit- und Selbstmanagements.



Kreativschaffende stehen häufig vor den Fragen: Wie teile ich meine Aufgaben so ein, dass ich neben der alltäglichen Arbeit meine großen Projekte nicht aus den Augen verliere? Wie erstelle ich einen realistischen Zeitplan für meine Projekte und halte mich auch daran? Ist mein Kalender schon zu voll gepackt? Wieviel Zeitpuffer muss ich für Unvorhergesehenes einplanen? Wie gehe ich mit der dauerhaften Erreichbarkeit um? Wie werde ich besser im Multitasking? Oder kurz gesagt: Wie organisiere ich mich am besten selbst?



Dr. Nida Bajwa, Geschäftsführer von BBB Consulting International, einem Spin-Off des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität des Saarlandes, gibt Antworten auf diese Fragen. Neben Ideen wie man eigene „Zeitdiebe“ identifiziert, wird im Vortrag ein kleiner Blumenstrauß an Zeit- und Selbstmanagement-Techniken vorgestellt, aus denen die Zuhörer passende Methoden auswählen können, um ihren beruflichen wie privaten Alltag effektiver zu meistern. Aber aufgepasst! Die praktische Umsetzung eines effektiveren Zeit- und Selbstmanagements bringt viele Hindernisse mit sich! Entsprechend bietet sich im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit zu diskutieren, wie man den inneren Schweinehund überwindet und nicht in alte Muster zurückfällt.



Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung über unsere Homepage www.kreativzentrum-saar.de, per E-Mail an die post@kreativzentrum-saar.de oder telefonisch unter der 0681 - 95 92 59 25 wird gebeten.



Weitere Information unter: www.kreativzentrum-saar.de oder facebook.com/kreativzentrum.saar

