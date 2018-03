Überreichung von Trostbären durch den Verein "Kleine Patienten in Not e.V." für kleine Patienten im Krankenhaus Friedberg

Anlässlich der Sponsoringinitiative "Trost spenden" spendet der Verein "Kleine Patienten in Not e.V." regelmäßig Tröstebären für die kleinen Patienten in der Notaufnahme des Krankenhauses Friedberg. Diesmal spendet Frau Barbara Hintermair, Inhaberin des Modehauses Hintermair in Ried, mit dem Verein "Kleine Patienten in Not e.V." 70 Tröstebären. Die ärztlichen Leiter der Notaufnahme Frau Dr. Erna Tunjic und Herr Holger Haag sowie die stellvertretende Pflegedirektorin Frau Rita Rößle bedanken sich dafür recht herzlich bei Frau Barbara Hintermair und Herrn Ralph Wendling, 1. Vorstand des Vereins "Kleine Patienten in Not e.V.".



Die kuscheligen Stofftiere sollen Kindern ein Wegbegleiter bei ihren ärztlichen Untersuchungen sein um Trost zu spenden und Ängste in ungewohnter Umgebung abzubauen - mit Erfolg. Denn im Vergleich zu erwachsenen Patienten lösen eben solche Situationen bei Kindern häufig das Gefühl der Angst und Hilflosigkeit aus, denn sie verstehen oft noch nicht den Hintergrund der Schmerzen und können deshalb auch schlechter mit ihnen umgehen. Daher darf der Tröstebär "Benny" auch bei jeder Untersuchung oder Behandlung dabei sein und von seinem kleinen Besitzer festgehalten und gedrückt werden.



Über den Verein "Kleine Patienten in Not e.V.":



"Kleine Patienten in Not e.V." ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in Notfallsituationen zu helfen. Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister Amberg und von den Finanzbehörden als gemeinnützig und mildtätigen Zwecken dienend anerkannt.



Dafür setzen wir uns u.a. ein:



 - Kindgerechte Ausstattung im Rettungswesen (u.a. kostenlose Verteilung von Benny - Den Trösterbären)



 - Gezielte Aufklärungsarbeit bei Eltern und Rettungspersonal für den Umgang mit Kinder in Notfallsituationen



Die Macht des persönlichen Schicksals, die Hilflosigkeit und der Wille, es verunglückten Kindern zu erleichtern, verbindet die Mütter und Väter die den Verein ins Leben gerufen haben.

Krankenhaus Aichach

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbeiten patientenorientiert in der Betreuung und sind eng mit den niedergelassenen Ärzten verzahnt. Die Hauptfachabteilungen des Krankenhaus Aichach sind Innere Medizin, Unfall- und Orthopädische Chirurgie. Im Krankenhaus Friedberg liegen die Hauptfachabteilungen neben der Inneren Medizin auf Allgemein- und Viszeralchirurgie. In beiden Häusern zählen Gynäkologie/Geburtshilfe, HNO sowie in Friedberg noch die Orthopädie und Chirurgie zu den Belegabteilungen. Darüber hinaus gehören Endoskopie, Radiologie und Labor zu den Funktionsbereichen der Kliniken an der Paar sowie im weiteren Leistungsspektrum die Physikalische Therapie.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren