Neun Gesundheits- und Krankenpfleger/innen haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen

Die Kliniken an der Paar bieten seit 2011 - in Kooperation mit der Akademie für Gesundheitsberufe des Klinikums Augsburg - die Möglichkeit zur Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankpfleger/in an.



Am 29.03.2018 wurden zum sechsten Mal Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen einer Feier an den Kliniken verabschiedet.



Zu den zahlreichen Gratulanten zählten neben den Praxisanleitern, dem Personalrat und Kollegen, die die Absolventen während der dreijährigen Ausbildung tatkräftig unterstützt haben, auch Herr Manfred Losinger, stellvertretende Landrat, Frau Susanne Pimpl, Bereichsleitung für Krankenhausorganisation und Patientenmanagement, Herr Dr. Albert Bauer, ärztliche Direktor, Frau Rita Rössle, stellvertretende Pflegedirektorin, und Herr Andreas Bungies von der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Aichach. Das Klinikum Augsburg war durch den Schulleiter Herrn René Leisten und die Klassenlehrerin Frau Jolanta Kachel vertreten.



Sieben Schüler haben am Ende der Ausbildung die praktische, mündliche und schriftliche Prüfung bestanden. Sie dürfen nun die Berufsbezeichnung "Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ tragen.



Die Absolventinnen sind:

- Frei Nathalie

- Geiger Isabella

- Hoppmann Anna-Lena

- Kosub Simone

- Schafranek Marijan

- Schilberth Louisa

- Schreiber Anja Daniela



Louisa Schilberth schloss die Ausbildung mit dem hervorragenden Ergebnis von 1,0 ab.



Insgesamt haben die SchülerInnen 2100 Stunden theoretischen Unterricht am Klinikum Augsburg bewältigt. Für den praktischen Teil der Ausbildung (2500 Stunden) waren Sie überwiegend an den Kliniken an der Paar beschäftigt. Einen Einblick in andere Bereiche wie der Psychiatrie, der ambulanten Pflege oder der Kinderklinik hatten sie während ihrer Außeneinsätze.



Die Kliniken freuen sich darüber, dass vier der Absolventen ihre berufliche Tätigkeit in den Kliniken an der Paar aufnehmen.

Krankenhaus Aichach

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbei-ten patientenorientiert in der Betreuung und sind eng mit den niedergelassenen Ärzten verzahnt. Die Hauptfach-abteilungen des Krankenhaus Aichach sind Innere Medizin, Unfall- und Orthopädische Chirurgie. Im Krankenhaus Friedberg liegen die Hauptfachabteilungen neben der Inneren Medizin auf Allgemein- und Viszeralchirurgie. In beiden Häusern zählen Gynäkologie/Geburtshilfe, HNO sowie in Friedberg noch die Orthopädie und Chirurgie zu den Belegabteilungen. Darüber hinaus gehören Endoskopie, Radiologie und Labor zu den Funktionsbereichen der Kliniken an der Paar sowie im weiteren Leistungsspektrum die Physikalische Therapie.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren